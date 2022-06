En el Global Media Forum de DW artistas discuten sobre el papel del arte en el futuro del continente.

Bobi Wine es uno de los músicos más populares de África del Este. En sus canciones habla sin tapujos de los problemas que se viven en su país, Uganda. En 2021 alcanzó fama internacional al presentarse como candidato a la presidencia frente a Yoweri Museveni, que lleva décadas en el poder. Con motivo del Foro Mundial de Medios de Comunicación de DW, Wine viajó hasta Bonn para participar en el debate organizado por Cultura.21 “El dilema de los artistas africanos: ¿irse o quedarse?”.

Stella Gaitano, escritora

En dicha tertulia participaron también la escritora Stella Gaitano (Sudán del Sur), el cineasta Ike Nnaebue (Nigeria), la fotógrafa Angèle Etoundi Essamba (Camerún/Países Bajos), el fotógrafo y curador Akinbode Akinbiyi (Reino Unido/Nigeria/Alemania) y la moderadora Karin Helmstaedt. ¿Qué pueden aportar los artistas al progreso de sus respectivos países?



