El deshielo del Ártico - Juego de poder en el Polo Norte, Parte 2

A muchos les preocupan las consecuencias para el clima, pero países como Rusia, EE. UU., China o Canadá ven oportunidades comerciales, turísticas y de recursos minerales en el deshielo del Polo Norte.

A lo largo de dos episodios, este documental se centra en una región del mundo que está transformándose drásticamente como resultado del cambio climático, lo que está causando un impacto en la vida de las personas que viven en el Ártico. Un equipo de camarógrafos experimenta de primera mano lo que significa estar a merced de las fuerzas de la naturaleza en esta inhóspita región, y acompaña a los espectadores en un viaje lleno de aventuras.



Parte 2 - ¿Quién es el dueño del norte?

En la segunda parte de este documental, el equipo de filmación observa a bordo de una fragata noruega frente a la isla de Spitsbergen cómo la OTAN responde con misiones de observación y una mayor presencia en la zona al creciente interés ruso por esta región. Se está considerando volver a poner en funcionamiento búnkeres para submarinos cerrados después del final de la Guerra Fría.

El servicio secreto de Noruega observa en los últimos años una presencia militar más agresiva de Rusia en el Ártico. Parece que Moscú quiere dejar claro que puede dominar el Ártico. De hecho, después del final de la Guerra Fría, Rusia identificó al Ártico como una importante esfera de influencia, particularmente en lo que respecta al Paso del Noreste.

Alexéi Chekunkov, ministro de Desarrollo del Ártico de Rusia, explica por qué: "La ruta marítima del norte a través de Siberia y Escandinavia es desde China un cuarenta por ciento más corta que la ruta a través del océano Índico, el Canal de Suez y el Mediterráneo".

El cambio climático significa para Rusia una oportunidad. Pero, ¿cómo llevar la energía necesaria al norte de Siberia? La "Akademik Lomonosov", una central nuclear flotante, está anclada en el puerto de Pevek, la ciudad más septentrional de Rusia. Puede proveer de energía a 100.000 hogares. La región alrededor de Pevek, que hasta ahora albergaba a algunos mineros y pastores de renos, es solo uno de varios puntos de partida para la expansión de Rusia hacia el norte.



