El debate sobre el antisemitismo ensombrece la Ruhrtriennale

Stefanie Carp, la nueva directora del festival alemán de arte Ruhrtriennale, esperaba con ansias el comienzo del evento este 9 de agosto. Desde que fue nombrada sucesora de Johan Simons en 2016 para el periodo 2018-2020, ha estado trabajando en un programa que se centra en la huida, la migración y la superación del dominio colonial.

Cuestionamiento a los organizadores

Sin embargo, los políticos y los medios de comunicación están actualmente más interesados en la disputa sobre la actuación de la banda escocesa "Young Fathers" que en el programa general. Los músicos son acusados de apoyar al controvertido movimiento crítico con Israel BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones). Primero, Carp retiró la invitación a "Young Fathers" a causa de las críticas, pero luego, tras una conversación con los miembros de la banda, los invitó de nuevo. Sin embargo, "Young Fathers" ya no querían tocar. En una carta, Stefanie Carp se distanció de las acusaciones de hostilidad hacia Israel, pero no pudo convencer a sus críticos. El comisionado del gobierno alemán para el antisemitismo, Felix Klein, acusó en el periódico "Jüdische Allgemeine" a los organizadores del festival de realizar una "gestión desastrosa de la crisis".

Stefanie Carp y el cineasta Christoph Marthaler.

La discusión sobre "Libertad de expresión / Libertad de las artes”, que estaba programada para reemplazar el concierto, también provocó críticas. Las asociaciones judías acusan a Carp de no haber invitado a representantes de la comunidad judía. Además añadieron que el antisemitismo no es una cuestión de libertad de expresión y de cultura.

Por último, pero no menos importante, el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, canceló su visita a la Ruhrtriennale este año justo antes de la inauguración. Se sintió obligado a cancelar su participación, ya que, en primer lugar, hubo una resolución parlamentaria que rechaza el principio del BDS y, en segundo lugar, la firectora del festival tampoco se ha opuesto lo suficiente a ese movimento, según círculos cercanos al gobierno. "Me parece muy lamentable que Armin Laschet no vaya a visitar la Ruhrtriennale este año. Me tomo muy en serio sus razones y las debatiré el 18 de agosto", dijo Stefanie Carp, consultada por DW.

Usando el "intervalo"

La directora ha reescrito su programa con el término "Zwischenzeit" (intervalo). "Es la pequeña cantidad de tiempo que nos queda para hacer algunas correcciones, ya que queremos vivir en el futuro como una comunidad internacional de seres humanos", dijo en entrevista con Deutsche Welle. Carp ve a la sociedad en una gran agitación económica, ecológica y social. En algunos lugares hay demasiada violencia. La gente está huyendo y queda excluida. Por lo tanto, el "intervalo" sigue siendo una oportunidad para desarrollar ideas para una coexistencia diferente en libertad e igualdad.

Uno de los escenarios de la Ruhrtriennale.

En la Ruhrtriennale de este año, muchos artistas abordarán los temas de la guerra y desplazamiento, la migración y el poscolonialismo en sus producciones. Entre los nombres más famosos se encuentran la artista norteamericana Laurie Anderson, la coreógrafa Sasha Waltz y el director suizo Christoph Marthaler, la mano derecha de Carp en el festival.

En la sala Jahrhunderthalle de Bochum hay mucha expectativa por su interpretación de la inconclusa "Universe Symphony" de Charles Ives, escenificada como "creación teatral musical". La concepción musical de Ives del universo, desde sus orígenes hasta los tiempos modernos, es realizada por el director Titus Engel y la escenógrafa Anna Viebrock. "Utilizamos toda la sala con instrumentistas y actores e improvisamos con la música de Ives", dice Marthaler, "esto es un experimento, un riesgo".

El director sirio Omar Abusaada.

La Ruhrtriennale fue fundada en 2002 como un festival de arte. Las antiguas instalaciones industriales de la región minera son utilizadas como escenario de proyectos artísticos, cinematográficos, musicales, teatrales y multimedia. En el pasado, muchas performances experimentales han sido objeto de discusión.

Estreno mundial sobre el conflicto sirio

El estreno mundial de "The Factory", del director sirio Omar Abusaada, mostrará cómo las empresas europeas están entrelazadas con la guerra en Siria. "La historia de Siria no está aislada de lo que está sucediendo en el mundo", dijo Omar Abusaada en una entrevista con DW. Siria es parte de la historia y en esta parte uno puede entender la historia del mundo.

Más de 920 artistas de unos 30 países estarán representados en la Ruhrtriennale de este año con 33 producciones. Muchos de ellos provienen de países árabes y africanos. El festival se lleva a cabo del 9 de agosto al 23 de septiembre en diversos lugares de la región del Ruhr.

Autor: Gaby Reucher (CT/ER)