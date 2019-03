El debate fallido de los demócratas sobre el antisemitismo

Ha sido una semana desagradable para la dirección de los demócratas estadounidenses. En su intento de oponer resistencia al antisemitismo, perdieron una oportunidad única, dividieron al partido, dieron munición a los republicanos y ahogaron cualquier discusión seria sobre la relación de Estados Unidos con Israel. Y ese es precisamente el debate que el país debería abordar con urgencia.

Todo comenzó con unas controvertidas declaraciones de una nueva legisladora de la Cámara de Representantes: Ilhan Omar, del ala izquierda de los demócratas y una de las dos primeras representantes musulmanas en entrar en el Congreso. Durante un evento en una pequeña librería, la política afirmó que el lobby proisraelí presiona a los políticos estadounidenses a jurar "lealtad” a un país extranjero.

Enseguida le criticaron el haber recurrido a una idea antisemita bien de sobra conocida: el reproche de que los judíos tendrían una "doble lealtad”, tanto a su país como a Israel.

No es la primera vez en los dos meses que han pasado desde que la joven diputada tomó posesión de su escaño que es criticada por comentarios presuntamente antisemitas. En febrero dijo que el Congreso estadounidense –que apoya al Gobierno conservador de Israel con una mayoría abrumadora– tiene una tendencia proisraelí puesto que recibe dinero del AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí.

Bien es verdad que posteriormente se disculpó por estas declaraciones, pero poco después añadió: "Nadie debería esperar de mí que prometa lealtad o apoyo a un país extranjero solo por servir a mi país en el Congreso o en un comité”, tuiteó.

Respuesta progresista

La negativa de Omar a disculparse por esto ha llevado a prominentes demócratas como Jerry Nadler o su portavoz en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a impulsar una resolución condenando su mensaje antisemita. Quizás los líderes centristas del partido se contentaron a sí mismos, pero pasaron por alto por completo el movimiento progresista en el seno de los demócratas, que idolatra como estrellas del rock a Ilhan Omar y a su cercana aliada Alexandria Ocasio-Cortez.

La principal crítica era: ¿por qué atacan los demócratas a Ilhan Omar, quien como musulmana también ha sido víctima de la islamofobia y amenazas de muerte? ¿Por qué no impulsan una resolución contra el presidente Donald Trump por su imagen de campaña en la que yuxtaponía a su oponente Hillary Clinton con una estrella de David judía y un fajo de billetes? ¿Dónde está la voz de los demócratas cuando Trump vuelve a insinuar una y otra vez que el millonario judío liberal George Soros organiza en solitario protestas falsas y fuerza políticas favorables a la inmigración en Europa y EE.UU.? Al fin y al cabo, hay pruebas de que la retórica de Trump ya ha empezado a impulsar la violencia contra la comunidad judía en Estados Unidos.

El periodista de DW Amien Essif.

¿Qué pasó entonces? Los demócratas redactaron el borrador de una resolución tildando la referencia a esa "doble lealtad” de ofensiva, pero sin nombrar a Omar en el texto. El martes anunciaron que iban a reescribir el documento para añadir una cláusula que condenaba la islamofobia y todas las formas de odio. El miércoles anunciaron que pospondrían la votación indefinidamente.

En este punto, Trump tuiteó: "Es vergonzoso que los demócratas de la Casa no se posicionen más firmemente contra el antisemitismo”. Como si él lo hubiera hecho alguna vez.

Finalmente, el jueves por la mañana los demócratas anunciaron que votarían la resolución al fin. Pero a lo largo de los debates se fueron añadiendo una a una nuevas identidades y objetos tradicionales de la discriminación: nativos americanos, hindúes, sijes, la comunidad LGBTI, etcétera.

Sumar puntos y evitar el debate serio

La resolución fue aprobada con el apoyo unánime de los demócratas. ¿Pero cree alguien que esta sorprendente actuación ha contribuido a la seguridad de los judíos en Estados Unidos y en el extranjero? ¿Hemos debatido sobre por qué algunos de los políticos más antisemitas de Washington apoyan sistemáticamente a Israel? ¿O sobre por qué EE.UU., supuestamente un acérrimo adversario de la opresión, continúa vetando las resoluciones de Naciones Unidas que condenan las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel en Gaza?

Ver el video 05:23 Compartir Francia: judíos huyen del antisemitismo Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3EFrb Francia: judíos huyen del antisemitismo

No. De nuevo, hemos evitado este debate. Solo hemos aprendido que los líderes del Partido Demócrata son incapaces de tomar una postura porque no saben qué apoyan. No tienen una definición de antisemitismo que distinga entre supremacistas y defensores de los derechos de los palestinos. Y han utilizado a una de las figuras más jóvenes y progresistas de la formación para ganar puntos fáciles en moralidad.

Resulta, sin embargo, que han calculado mal. No contaron con una izquierda insurgente que tiene una vasta presencia en las redes sociales, capaz de alcanzar a sus millones de fans devotos en cuestión de segundos.

Quizás en algún momento tengan que afrontar la pregunta de por qué apoyan a un Gobierno conservador en Israel que rechaza la mayoría de los votantes demócratas. (eal/dzc)

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel El primer ministro atacado El convoy del primer ministro palestino Rami Hamdallah, de Fatah, fue atacado cuando el dirigente realizaba una inusual visita a la Franja de Gaza, el 13 de marzo. La Autoridad Palestina acusó a Hamás, que gobierna Gaza, de no haber proporcionado la seguridad adecuada. Hamás, en cambio, aseguró que el ataque fue un intento por dañar los esfuerzos de reconciliación.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Se anuncian protestas en la frontera Los palestinos anunciaron una gran manifestación, pacífica, que se realizaría en la frontera con Israel para reclamar el derecho a retornar a las tierras que ahora ocupa el estado judío, que niega de plano esa posibilidad a los miles de palestinos refugiados que fueron expulsados de sus propiedades.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Marcha del Día de la TIerra Unos 30 mil palestinos participaron en las primeras protestas, el 30 de marzo, por el Día de la Tierra, que recuerda las manifestaciones árabes contra los planes de Israel de expropiar territorios. Algunos manifestantes se acercaron a la valla fronteriza y 16 fueron abatidos por las tropas israelíes, que además hirieron a decenas de personas, algunas de las cuales perecieron días después.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Netanyahu: "Los vamos a dañar" Durante un discurso en la ciudad de Sderot, cerca de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo: "Tenemos una norma clara y simple e intentamos expresarla constantemente: si alguien trata de atacarte, levántate y atácalo. No permitiremos, aquí en la frontera con Gaza, que nos ataquen. Nosotros los vamos a dañar a ellos".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Tercera ronda de protestas El tercer día de manifestaciones, el 13 de abril, comenzó con los organizadores llamando a la gente a caminar sobre una bandera de Israel.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Manifestantes heridos Un grupo de palestinos corre a ayudar a un joven herido durante las protestas en la frontera, el 13 de abril. Los manifestantes lanzaron piedras a las tropas israelíes, que respondieron con fuego real. Al menos 45 palestinos perdieron la vida y cientos resultados heridos entre el 30 de marzo y el 27 de abril.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Niño asesinado el 20 de abril Las protestas continuaron el 20 de abril, con algunos palestinos lanzando cometas para transportar cócteles Molotov y bombas incendiarias por sobre la valla fronteriza. Francotiradores israelíes mataron al menos a 4 palestinos ese día, entre ellos un niño de 15 años. El enviado de la ONU para Medio Oriente calificó el asesinato como "escandaloso".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel 15 de mayo: la embajada de Estados Unidos llega a Jerusalén Ivanka, hija del presidente de Estados Unidos, integró la delegación que inauguró la nueva embajada de ese país en Jerusalén. El cambio de ubicación de la legación diplomática desencadenó una nueva ola de protestas en la que 62 personas perdieron la vida. Las muertes han aumentado considerablemente las tensiones en la región.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel EE.UU. ya no es visto como un socio en las negociaciones Mientras Estados Unidos celebraba el cambio de embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, las protestas palestinas seguían adelante con más fuerza. Además, todo coincidió con el 70 aniversario de la fundación de Israel, o Nakba, como llaman los palestinos a ese día en que fueron obligados a abandonar sus hogares por las fuerzas israelíes.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Más de 60 muertos en las protestas Algunas personas trasladan a un manifestante herido en las protestas del 15 de mayo, que marca el 70 aniversario de la Nakba o "catástrofe".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Crímenes de guerra Salah al-Bardaweel, un oficial de Hamás, dijo a la televisión palestina que varias de las víctimas de las últimas protestas eran miembros de ese movimiento islamista. Por su parte, Mahmud Abbas, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), planea presentar una demanda por crímenes de guerra contra Israel ante la Corte Penal Internacional.



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |