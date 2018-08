El dólar, ¿un refugio seguro?

¿Cuáles son las mayores amenazas globales?

Disminuyen riesgos económicos

Al igual que el año pasado, los “riesgos económicos” no entraron en el top cinco. Tras la crisis financiera de 2008 ocuparon lugares predominantes en la escala de riesgos durante varios años. No obstante, esto no significa que ya no exista este tipo de riesgos – simplemente ya no son tan pronunciados como hace algunos años.

Autor: Insa Wrede