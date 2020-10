El COVID de Trump no cambia el voto de los electores de Ohio

La zona situada alrededor del centro electoral del condado de Hamilton está repleta de gente. Los autos tratan de aparcar y hay policías que regulan el tráfico para asegurarse de que nadie atropelle a un peatón de camino al lugar de voto. Es el primer día de votación anticipada en Ohio y, a juzgar por las multitudes reunidas en este centro electoral situado en las afueras de Cincinnati, la gente está haciendo buen uso de él. Según encuestas realizadas a nivel nacional, el voto anticipado es extremadamente popular este año. Quedan menos de cuatro semanas para las elecciones del 3 de noviembre, pero más de 4 millones de estadounidenses de 31 estados ya han emitido su voto por correo o en persona.

La gente espera su turno para entregar el voto anticipado en el centro electoral del condado de Hamilton, en Ohio.

A estas alturas en 2016, la cifra era de tan solo 75.000, según el United States Elections Project, que recopila la información sobre voto anticipado. Ohio es uno de los llamados estados pendulares o bisagra en Estados Unidos, en los que tienen lugar ajustadas batallas entre el candidato demócrata y el republicano. En 2016, Trump ganó en Ohio. Encuestas recientes muestran que ambos están aquí ahora a la par. Ganar estados pendulares como el de Ohio es la única manera de vencer en la elección final y Ohio ha demostrado ser un buen termómetro de quién se hará con el sillón presidencial. Desde 1944, solo uno de los candidatos escogidos por los electores de Ohio perdió después la elección final. Ocurrió en 1960, cuando votaron por Richard Nixon, pero resultó ganador John F. Kennedy.

Afluencia récord

Según Marjorie Moseley, que forma parte del grupo de voluntarios demócratas apostados frente a la entrada del centro electoral del condado de Hamilton, mucha gente estaba deseando entregar su voto anticipado el primer día que fue posible hacerlo en Ohio.

Marjorie Moseley, voluntaria demócrata apostada frente al centro electoral del condado de Hamilton, en Ohio.

"Algunas personas incluso acamparon aquí la pasada noche, otras llegaron hacia las 6:30 de la mañana", dice. La votación se abrió a las 8. En el resto del país, se refleja el mismo entusiasmo que en el condado de Hamilton por votar anticipadamente. "Nunca hemos visto tanta gente votar tanto tiempo antes de la elección" aseguró a la agencia de noticias Reuters Michael McDonald, que administra el United States Elections Project.

El COVID-19 de Trump no es un factor decisivo

Muchos de los votantes que acuden al centro electoral del condado de Hamilton esta mañana nos aseguran que el contagio de Donald Trump con coronavirusno ha influenciado su decisión. "Yo nunca iba a votar por Trump," dice Bonnie, una mujer mayor de camino al centro electoral. "Supongo que algunos votantes de Ohio cambiarán de parecer cuando vean que Trump cosecha lo que sembró. Pero a su núcleo de seguidores no les importa lo que haga".

Gran afluencia durante el primer día de votación anticipada.

Dos voluntarios republicanos situados junto al grupo de Marjorie Moseley frente al centro electoral dicen tan solo "sin comentarios" y no quieren hablar del COVID-19 de Trump. Pero John, un votante republicano, asegura que la enfermedad de Trump no ha debilitado su apoyo por el presidente, sino al contrario. "Él tomó todas las precauciones necesarias y, aun así, se contagió", dice John. "Pero lo bueno es que con la artillería terapéutica de la que disponemos ahora, Trump es la prueba viviente de que se puede sobrevivir al virus y que no es una sentencia de muerte, como quieren hacernos creer los demócratas".

'Tratamiento especial' para Trump

El hecho de que Trump contrajera COVID-19 después de que apenas llevara tapabocas y de quitar importancia a la pandemia no le resta seguidores de base. Pero muchos votantes demócratas se muestran enfadados por el desconsiderado comportamiento del presidente después de enfermar, como cuando se paseó en auto saludando a sus seguidores estando todavía en el hospital. "Si yo tuviera el virus y condujera en auto con mi esposa saludando a la gente, probablemente iría a la cárcel", dice Greg Brown.

Greg Brown vota demócrata porque quiere alguien "inteligente" en la Casa Blanca.

"Es un mal ejemplo para sus seguidores". Brown explica que ha votado por Biden porque quiere alguien "inteligente" en la Casa Blanca, una persona que sea capaz de unir a los estadounidenses. Angela, una mujer afroamericana, está enfadada por la diferencia entre el tratamiento recibido por Trump en el centro médico militar Walter Reed y cómo otras personas tuvieron que enfrentarse al coronavirus.

Casos 'sospechosos' de COVID

Colleen está con sus amigas Eileen y Terri cerca del centro de votación.

Eileen, Colleen y Terri, tres amigas que acuden al centro electoral del condado de Hamilton para apoyar a Trump.

Las tres mujeres no solo han venido a votar, también quieren apoyar a su presidente. Eileen reparte papeletas de voto que muestran a todos los candidatos republicanos que los votantes del condado de Hamilton pueden elegir. Colleen asegura que "el COVID no cambió nada" su intención de votar a Trump. "¿No es sospechoso que todos los republicanos tengan COVID y los demócratas no? Es raro. ¿Es que no se hacen pruebas?". Las tres amigas están entusiasmadas ante la posibilidad de que el mandato de Trump se prolongue otros cuatro años, porque, según dicen, ha hecho un trabajo estupendo hasta ahora. "Trump ha trabajado incansablemente por los estadounidenses", dice Eileen. "Biden no ha hecho nada en 47 años". (ms/dzc)