El coronavirus pone a prueba la solidaridad dentro de la Unión Europea

"No hay ningún país de la UE que esté preparado para enfrentar situaciones con esta dimensión", dijo el primer ministro portugués, António Costa, en declaraciones a la prensa. Por eso, insistió, son "repugnantes" planteamientos como el expuesto por el ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, que propuso en la reunión del Consejo del jueves investigar a países, como España, por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus pese a que la zona euro creció en los últimos siete años.

"Lo último que un político responsable puede hacer en este escenario es no comprender que la prioridad de las prioridades es salvar vidas, es combatir este virus, es crear condiciones para que las empresas puedan volver a funcionar, los empleos puedan volver a ser seguros", agregó. "Sólo así las finanzas públicas son sostenibles. El resto es ficción", subrayó Costa, aliado con España en su postura frente a la UE y partidario, como Francia, de la emisión de bonos para paliar la carga de las economías nacionales por la pandemia.

Protestas también desde España

"No hay finanzas públicas sanas con economías muertas, con personas en paro y el colapso de un sistema sanitario. Eso son ficciones de los manuales neoliberales pero que no existen en la vida diaria", continuó Costa. En la misma línea se expresó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de Twitter. La Unión Europea no debe "volver a fallar a la ciudadanía" mostrándose insolidaria, sino que debe "impulsar un plan de reconstrucción que refuerce los mecanismos del estado europeo de bienestar".

"Esta crisis no se va a resolver si cada país decide actuar por su cuenta", señaló por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, recordando que estas actitudes "sembraron semillas de desafección" con Europa durante la recesión iniciada en 2008. También la titular de Exteriores cargó contra Hoekstra. Arancha González Laya, recordó al ministro de Finanzas holandés que "estamos juntos en el mismo barco" y que no debe haber "pasajeros de primera o segunda clase".

Holanda, de hecho, ha pedido ayuda a los países vecinos para atender en sus unidades de cuidados intensivos a sus pacientes en el caso previsible de que se vean desbordados sus hospitales. La región alemana de Renania del Norte – Westfalia ha respondido positivamente; pero, por ejemplo, Bélgica no. "Mientras no estemos en nuestro pico, vamos a reservar nuestras camas de hospital para las personas que viven en nuestro país", dijo una fuente del Gobierno belga al diario 'De Tijd', confirmando que Bélgica mantendrá sus fronteras cerradas a pacientes holandeses por el momento.

lgc (afp/efe)

