El coronavirus enfrenta a los estados nacionales con la Europa comunitaria

Viajes libres sin controles fronterizos a lo largo y ancho de toda la zona Schengen, libre intercambio de bienes, oportunidades de trabajo en toda la UE gracias al mercado único... ¿Cosa del pasado?

Si bien es cierto que la UE también prevé la posibilidad de que en situaciones excepcionales, las fronteras entre los estados miembros puedan volver a ser controladas, esto debe hacerse de manera uniforme y coordinada.

La rápida propagación de la epidemia del coronavirus está generando egoísmos en la UE. Los gobiernos nacionales han reintroducido por sí solos los controles fronterizos. Otros, como el polaco, han cerrado sus fronteras completamente. Algunos han impuesto prohibiciones de viaje o limitado la exportación de productos médicos. "Cuando las cosas se ponen serias, la solidaridad se olvida", se quejó el canciller austriaco Sebastian Kurz. Sin embargo, su gobierno también ha tomado medidas unilaterales.

"Quién no actúa, es culpable"

"Tenemos que trabajar juntos", dijo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que en Bruselas tiene que mantener unido al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere, al menos, estandarizar los cierres de fronteras... después de que los estados nacionales ya lo hicieran. La Comisión está actuando, pero después de que ocurren las cosas. Ese no es el objetivo de la UE.

"Solo quién no actúa, es culpable", dijo el ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, al defender las medidas unilaterales de su país. Para él y la mayoría de sus colegas en Europa la UE está tardando demasiado en ponerse de acuerdo en un plan de acción común. Y la inacción es lo peor de lo que pueden acusar los electores a un político.

Largos atochamientos se han producido en las fronteras.

Ya no es solo el tráfico de pasajeros transfronterizo el que se ha paralizado en gran medida. El transporte de carga también se está parando. Los camiones están atascados en muchas fronteras debido a los controles. La producción está amenazando con colapsar, si es que ya no lo ha hecho, porque las plantas fueron cerradas completamente a causa del riesgo de contagio. A esto se añade el problema de que quienes viven en una frontera y trabajan en otro país ya no pueden llegar fácilmente al trabajo.

Los estados miembros deben seguir el juego

Von der Leyen espera que los controles fronterizos dentro de la Comunidad puedan relajarse de nuevo. Si cada uno de los estados se involucrara, una condición sería que las fronteras externas de la UE fueran rigurosamente selladas. Es la misma lógica que con la inmigración ilegal: solo si las fronteras externas están efectivamente controladas, los estados miembros pueden abstenerse de controlar las fronteras internas. Von der Leyen ha propuesto que, con algunas excepciones, se suspenda la entrada a la UE durante 30 días.

Mientras que el mercado interior es la competencia principal de la Comisión, la política sanitaria es responsabilidad de los Estados miembros. Lo que esto significa en tiempos del corona lo sintió inicialmente Italia, que se vio particularmente afectada: Alemania y Francia habían restringido inicialmente las exportaciones de equipos de protección a Italia a fin de proteger sus propias existencias. Ahora, Alemania está permitiendo las entregas de nuevo. La posible tarea restante de la Comisión en esta área es asegurar que los bienes de importancia médica se adquieran conjuntamente y se distribuyan para que todos los estados tengan lo suficiente.

BCE: "No hay límites en compromiso para proteger el euro”

Los gobiernos nacionales esperan ahora de Bruselas ayuda financiera contra la amenaza de recesión. Los cierres de plantas, las paradas de producción y la fuerte caída de los mercados bursátiles hacen probable una recesión económica. Vuelven los recuerdos de la crisis financiera. En aquel entonces, Mario Draghi, hoy exjefe del Banco Central Europeo, dijo que haría "todo lo necesario" para salvar el euro. En la misma tónica se expresó la actual jefa del BCE, Christine Lagarde, cuando este 18 de marzo dijo que "no hay límites en nuestro compromiso por proteger el euro".

El Banco Central Europeo tiene como prioridad proteger el euro.

El BCE anunció un extenso programa de emergencia para amortiguar las consecuencias económicas de la crisis de coronavirus de 750 mil millones de euros. El banco tiene la intención de utilizarlo para comprar bonos hasta por lo menos fines de año. El presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han acogido la decisión con satisfacción.

El parlamentario alemán Fabio De Masi, líder de la fracción de La Izquierda, cree que las compras de bonos del BCE no son suficientes y propone "un bono corona conjunto para evitar otra crisis del euro". De Masi ya está pensando en la era post-corona y concluye que "para reducir la deuda pública después de la crisis, se necesita un gravamen sobre los activos de los millonarios y multimillonarios".

La inminente recesión podría convertirse en una crisis financiera. En ese caso, el presidente del Instituto Ifo de Múnich, Clemens Fuest, teme un retorno de la crisis de la deuda nacional. Sin embargo, esto también llevaría a graves desavenencias dentro de la UE sobre las posibles contramedidas. La actual falta de solidaridad dentro de la comunidad no es un buen presagio para este escenario. (jov/dzc)

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? Superficies contaminadas Los coronavirus conocidos hasta ahora permanecen infecciosos en superficies, como las manijas de las puertas, durante un promedio de cuatro a cinco días, y se propagan a través del contacto físico. Aunque el SARS-CoV-2 es nuevo y, por lo tanto, en gran medida desconocido, los expertos creen que muchos de los resultados de las investigaciones se pueden inferir a partir de los coronavirus conocidos.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? No tan apetitoso Se recomienda cierta precaución durante el almuerzo en sitios públicos. En principio, los coronavirus pueden llegar a cubiertos y vajilla a través de estornudos o la tos directa de una persona infectada. Sin embargo, el Instituto Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) escribe que "hasta la fecha no se conoce ninguna infección por SARS-CoV-2 a través de estas vías de transmisión".

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Miedo a los bienes importados? ¿Deberían los padres temer una posible infección por juguetes importados? No, dice el BfR. Hasta ahora, no hay casos en los que se haya comprobado infección a través de juguetes u otros bienes importados. Los expertos suponen que los virus tienen una resistencia ambiental relativamente baja, no obstante, los patógenos son más infecciosos en condiciones de frío y alta humedad.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Virus empaquetados? En general, los coronavirus humanos son particularmente inestables en superficies secas. Dado que su estabilidad fuera del organismo humano depende de muchos factores ambientales como la temperatura y la humedad, el BfR considera que una infección por la vía postal es "bastante improbable". Sin embargo, el Instituto admite que todavía no se dispone de datos más precisos sobre el SARS-CoV-2.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Mascotas que contagian? ¿Puede mi perro infectarme a mí o yo a mi perro? Los expertos consideran que el riesgo de que los animales domésticos se infecten con coronavirus es muy bajo; pero no pueden descartarlo. Los animales no muestran ningún síntoma. Sin embargo, si están infectados, es posible que transmitan los coronavirus a través del aire que respiran o las excreciones.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Vegetales peligrosos? El BfR clasifica como improbable la transmisión del SARS-CoV-2 a través de alimentos contaminados. Hasta ahora no hay casos probados de infección. Lavarse bien las manos antes de preparar alimentos debería ser algo normal, incluso en los momentos previos y posteriores al virus. Dado que los virus son sensibles al calor, calentar los alimentos puede reducir aún más el riesgo de infección.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Alimentos congelados contaminados? Aunque a los coronavirus SARS y MERS no les gusta el calor, son bastante tolerantes al frío. Pueden permanecer activos a menos 20 grados centígrados hasta por dos años en estado de congelación. Sin embargo, el BfR da el visto bueno: hasta ahora no hay pruebas de cadenas de infección de SARS-CoV-2 a través del consumo de alimentos, incluidos los alimentos congelados.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? Prohibido comer animales salvajes El brote de COVID-19 tiene algo bueno: China ha prohibido el consumo de animales salvajes. Todo indica que el nuevo coronavirus fue transmitido a los humanos por un murciélago. Y a pesar de que el murciélago no es responsable de haber sido preparado como alimento, no podemos deshacernos del SARS-CoV-2 tan fácilmente como terminar una sopa. Autor: Julia Vergin



