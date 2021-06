El coronavirus en África: 5 millones de contagios y solo 2% de vacunados

El Ministro alemán de Cooperación para del Desarrollo, Gerd Müller, visitará Lomé, la capital de Todo, durante un recorrido por África Occidental. En su equipaje: 30 respiradores y 5.000 medidores de oxígeno para apoyar a Togo en su lucha contra el coronavirus.

En su viaje a Togo, Gambia, Sierra Leona y Senegal, Müller analizará el impacto social y económico de la pandemia sobre el terreno, así como las posibilidades de que África Occidental produzca sus propias vacunas. En Togo, hablará con productores farmacéuticos y visitará instalaciones de producción. Alemania invierte allí 142 millones de euros en agroindustria, energía y educación. Según Müller, esto ayudará a encontrar una salida a la crisis, ya que el año pasado el crecimiento económico cayó del previsto 5,5 al 1,8 por ciento.

Gerd Müller, ministro alemán para la Cooperación y el Desarrollo

África, el continente con menos vacunas

Togo sufrió una gran ola de infecciones en abril. Actualmente, el número de nuevas infecciones diarias es de dos dígitos, según Our World in Data, en la que participa la Universidad de Oxford.

"El elevado aumento de contagios en África es especialmente problemático porque es el continente con menor acceso a las vacunas, los diagnósticos y el oxígeno", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Crisis y conflictos como los de Etiopía, Malí y la República Democrática del Congo complican aún más la situación. En Uganda, por ejemplo, las cifras se han disparado desde finales de mayo, con más de 1.400 nuevos casos al día, según el sitio web "Our World in Data" (al 15 de junio). El 6 de junio, el presidente Yoweri Museveni volvió a ordenar un confinamiento estricto de 42 días. "Todas las escuelas permanecerán cerradas, los profesores deben estar completamente vacunados antes de poder enseñar. No es posible rezar en las iglesias ni en las mezquitas y el transporte a otras ciudades está prohibido”, anunció el presidente.

En la vecina República Democrática del Congo, el presidente Felix Tshisekedi preparó a la población para una "tercera ola mortal". Limitó el número de participantes en reuniones a 20, ordenó el cierre de los locales nocturnos y pidió precaución. Hasta ahora se han registrado más de 35.900 contagios y 845 personas han muerto, según la agencia sanitaria africana CDC. Ahora las cifras aumentan rápidamente. "La situación es grave, nuestros hospitales están saturados", advierte el presidente.

En Sudáfrica, en particular, las cifras de infección se han duplicado en un corto período de tiempo. Según la OMS, la llegada del invierno ha aumentado el riesgo de infección. El 15 de junio, el Ministerio de Sanidad informó de más de 8.400 nuevos casos. Hasta ahora se han producido más de 58.000 muertes.

Que las vacunas ayuden ya en esta situación es cuestionable. Ni siquiera el 1% de la población se ha vacunado completamente, según la CDC de África.

Solo un 2% de los africanos están vacunados

La OMS teme que en la mayoría de los países africanos no se alcance el objetivo de vacunación. Según la OMS, cerca del 90% de los países africanos no conseguirán vacunar al menos al 10% de sus habitantes contra el coronavirus antes de septiembre, como estaba previsto. Hay un déficit de 225 millones de dosis de vacunas.

Thoko Elphick-Pooley, director ejecutivo de la organización "Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases" -una alianza de organizaciones sanitarias mundiales- critica: "África solo ha recibido un 1% de las dosis de vacunas distribuidas en el mundo. Ahora tenemos cinco millones de casos en África, pero cerca del 98% de los africanos no están vacunados".

Los países del G7, las naciones industrializadas más importantes, anunciaron en una cumbre celebrada el fin de semana que proporcionarían conjuntamente mil millones de dosis de vacunas a los países más pobres, antes de finales de 2022. Las organizaciones de ayuda al desarrollo critican estos planes por considerarlos insuficientes.

Elphick-Pooley considera que el objetivo de los países del G7 es muy ambicioso, pero le faltan detalles sobre las infraestructuras. La implementación logística de la distribución de las vacunas, así como de los medicamentos para otras enfermedades, es un gran obstáculo, dice.

Creación de un centro de vacunación en Senegal

Müller también visitará Sierra Leona. Allí, el político alemán sellará una colaboración entre el hospital berlinés Charité y el Princess Christian Hospital de Freetown. En Gambia visitará un centro de salud. Al final de su viaje de una semana llegará a Senegal donde, además de la ayuda de emergencia para atender la pandemia, figura en la agenda una visita informativa al Instituto Pasteur, donde se establecerá un centro de producción de vacunas para África Occidental.

