El controvertido retorno de los Globos de Oro luego de un año fuera del aire

La 80.ª edición de los Globos de Oro se emitió el martes y se centró en recuperar su relevancia en Hollywood después de que fuera rechazada por su percepción de falta de ética y diversidad. En 2022, las estrellas y los estudios boicotearon la ceremonia y NBC, socio de transmisión desde hace mucho tiempo, optó por no televisar los premios.

Exigieron que era hora de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que elige a los ganadores, emprenda una "reforma significativa". Este año la gala se llevó a cabo en Beverly Hills, Los Ángeles, bajo el telón de fondo de lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones en el sur de California.

¿Quien ganó?

Steven Spielberg se adjudicó los máximos honores, incluidos los de mejor director y mejor drama, por su profundamente personal película "The Fabelmans". "The Banshees of Inisherin", una comedia trágica sobre la amistad, ganó el premio a la mejor película de comedia/musical. "Pinocho" de Guillermo del Toro ganó como mejor largometraje animado, mientras que "Argentina, 1985" ganó como mejor película en idioma no inglés, superando a la contendiente alemana "All Quiet on the Western Front". Austin Butler, que interpretó a Elvis Presley en la película biográfica "Elvis", ganó el premio al mejor actor de drama.

Steven Spielberg ganó dos Globos de Oro por "The Fabelmans"

"House of the Dragon" ganó como mejor drama y "Abbott Elementary" como mejor serie de comedia para televisión. El éxito de taquilla indio lleno de acción "RRR", que se ha convertido en un gran éxito de boca en boca en Hollywood, ganó el premio a la mejor canción. Eddie Murphy y Ryan Murphy aceptaron el premio a la trayectoria profesional.

Un año reformatorio

El presentador de la noche, el comediante Jerrod Carmichael, inició el programa abordando la controversia de frente. "Te diré por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy negro", dijo. Los Globos se sumergieron en la controversia en 2021 cuando Los Angeles Times expuso cómo la HFPA no tenía un solo miembro negro dentro de su cuerpo de 87 personas. Por separado, el New York Times también informó fallas éticas y salarios brutos de los miembros.

Bajo una creciente presión, la HFPA hizo cambios en la forma en que opera. Actualmente, tiene 96 miembros, incluidos seis miembros negros y 103 votantes no miembros. "No diré que eran una organización racista, pero no tenían ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd. Así que interprétalo como quieras”, dijo Carmichael.

NBC reelaboró su acuerdo con la HFPA y transmitió el programa en vivo por primera vez este año.

Los boicots continúan

A pesar de los cambios, algunas estrellas continuaron boicoteando los premios. Brendan Fraser, quien fue nominado a mejor actor por su actuación en "The Whale", dijo que no participará en la ceremonia. En 2018, Fraser reveló que Philip Berk, un antiguo miembro de la HFPA, lo había manoseado en 2003. Berk, que ya no está en la HFPA, negó las acusaciones.

Tom Cruise y otras estrellas siguen boicoteando los Globos de Oro

Tom Cruise, quien devolvió tres de sus Globos de Oro el año pasado y cuyo éxito de taquilla "Top Gun: Maverick" fue nominado a mejor película en la categoría de drama este año, tampoco asistió. Cate Blanchett, que ganó el premio a la mejor actriz de drama por "Tar", tampoco se presentó. Otros ganadores destacados que no asistieron fueron Kevin Costner, Zendaya y Amanda Seyfried.

Además de los premios, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyi, en un mensaje grabado presentado en los Globos, dijo: "No habrá una tercera guerra mundial. No es una trilogía".

ns/rs (AP, Reuters)