El Constitucional alemán considera insuficiente la ley de protección del clima

La ley de protección climática de Alemania no es lo suficientemente amplia, dictaminó el jueves (29.04.2021) el Tribunal Constitucional. El gobierno tiene hasta fines del próximo año para establecer los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero después de 2030, dictaminaron los jueces en Karlsruhe.

"La normativa aplaza la elevada carga de reducir las emisiones de manera definitiva hasta después de 2030", dijeron. Dado que la Ley de Protección del Clima del 12 de diciembre de 2019 solo prevé medidas para reducir las emisiones hasta 2030, los peligros del cambio climático se pospondrían para períodos posteriores y, por lo tanto, a expensas de la generación más joven.

El Tribunal Constitucional alemán dijo en un fallo el jueves que la ley no violaba en sí misma los derechos de las generaciones futuras, pero que no incluía disposiciones suficientes para una reducción efectiva de las emisiones de dióxido de carbono a partir de 2031. El fallo empaña un logro emblemático del último mandato de la canciller Angela Merkel, un acuerdo resuelto después de largas negociaciones entre los conservadores y sus socios de gobierno socialdemócratas.

La ley compromete a Alemania a garantizar que para 2030 las emisiones de dióxido de carbono sean al menos un 55% más bajas que en 1990, y que casi no se emita dióxido de carbono para 2050. La ley fue impugnada por cuatro demandantes, incluido Becksen, con el respaldo de grupos ambientalistas como Greenpeace y el movimiento Fridays for Future que se inspiró en la huelguista escolar sueca Greta Thunberg, además de otras organizaciones, como la Asociación de Financiamiento de Energía Solar de Alemania, la Federación para el Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza de Alemania (BUND), Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch y Protect the Planet.

La decisión del tribunal supone un éxito parcial para estos activistas y organizaciones ambientales que habían demandado al gobierno alemán para implementar medidas más precisas para combatir el cambio climático. Los jueces dijeron que las deficiencias de la ley climática violaron los derechos de los demandantes, muchos de los cuales son muy jóvenes.

Por ejemplo, una joven que teme que el aumento del nivel del mar acabe engullendo la granja familiar: Sophie Becksen, la hija de una familia de agricultores en la isla de Pellworm, en el Mar del Norte, que teme que el aumento del nivel del mar engulle su isla baja, dejándola sin una herencia que reclamar.

lgc (dpa/reuters/epd)