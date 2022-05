El colombiano Rafael Santos Borré lleva al Eintracht Frankfurt a conquistar el segundo título internacional de su historia

El delantero colombiano del Eintracht de Fráncfort, Rafael Santos Borré, que convirtió el tiro decisivo que le dio a su equipo el título de la Liga Europa en la tanda de penaltis (5-4) ante el Rangers de Glasgow, afirmó tras la final disputada en Sevilla que se va a "quedar con este recuerdo toda" su "vida".

"Siento mucha felicidad y emoción. Había soñado con una noche histórica para el club y para mí. Es mi primer título europeo y me llena de felicidad haber podido ayudar al equipo", declaró a Movistar Borré, quien también logró el 1-1 con el que el Eintracht empató ante el Rangers escocés en los 90 minutos reglamentarios y que dio paso a la prórroga.

Con el primer gol, Santos Borré forzó los tiempos extra en un partido que por momentos se veía perdido

"Recuerdo para toda la vida"

El goleador de Barranquilla recalcó que "es algo muy lindo", un recuerdo que conservará para siempre, y añadió: "ojalá mis hijos también se acuerden de esto toda la vida".

"Nos hemos enfrentado a grandísimos equipos, ha sido una final dificilísima y no imaginaba esto, pero sabía que con mi experiencia, y en estas competiciones que me gustan, podía ayudar al equipo. Hoy se me dio y ahora a disfrutar", aseveró el delantero el Eintracht alemán.

Santos Borré al cobrar el penal que dio el título al Eintracht Frankfurt

Borré también tuvo palabras para los aficionados de las 'Águilas" y dijo que "son fantásticos", que les "acompañan a todas partes" y ahora están "muy felices", y que "ellos fueron una parte importante también de este título".

EL(efe)