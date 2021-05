El colombiano Egan Bernal gana su primer Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Bernal (24 años) conquistó este domingo (30.05.2021) el Giro de Italia, en su primera participación en la carrera rosa, dos años después de hacer historia al ser el primer ciclista de su país en ganar el Tour de Francia. Bernal corroboró su dominio al terminar esta jornada la contrarreloj final de Milán, en la que cumplió el expediente, se defendió a la perfección y celebró con los brazos en alto.

Su compañero en Ineos, el italiano Filippo Ganna, a pesar de sufrir un pinchazo a mitad de recorrido, se llevó el triunfo en la contrarreloj individual, que finalizó en la plaza del Duomo, donde se bajó el telón del Giro 2021. Fue otro día feliz para el equipo británico, que gana el Giro un año después de la sorprendente victoria de Tao Geoghegan Hart, vencedor en 2020 y ausente en esta edición.

En la clasificación general, Bernal superó al italiano Damiano Caruso (a 1:29), por primera vez en su carrera (33 años) en un podio de una gran vuelta, y al británico Simon Yates (a 4:15), segundo y tercero, respectivamente. El colombiano además fue el mejor joven de la carrera, se quedó con el título por equipos y logró dos victorias de etapa.

Explotar de felicidad

Bernal estuvo intratable las dos primeras semanas de la carrera, con triunfos en las etapas 9 (Campo Felice) y 16 (Cortina d'Ampezzo), pero su rendimiento fue menor en la última semana. Sin embargo, ahí contó con la ayuda de sus compañeros, especialmente de su compatriota Daniel Martínez, para superar las últimas etapas y llegar vestido de rosa a Milán.

Bernal reconoció haber disfrutado como nunca antes de una contrarreloj. "Estaba concentrado en mi esfuerzo y sabía que no podía cometer ningún error. No quería perder la carrera en una curva, así que no arriesgué demasiado. Creo que es la primera contrarreloj en la que disfruto”, resumió. Además, dijo haberse sentido inspirado por el apoyo de sus compatriotas en las calles de Milán.

"Veía un montón de banderas colombianas. Las veía por todas partes. Ha sido especial también con mi entrenador en el coche. Creo que ha sido muy bonito, una sensación increíble”, contó. "Estoy que exploto de felicidad”, cerró.

DZC (EFE, AFP)