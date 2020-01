El cartero que camina por el mar

Knud Knudsen nació y se crió en la isla alemana de Pellworm, y, por lo tanto, su vida ha estado siempre muy vinculada al mar. DW ha conversado con él sobre los cambios que ha experimentado la isla durante las últimas décadas. Nos ha hablado sobre los efectos visibles del cambio climático y del aumento del nivel del mar. También nos ha contado si es verdad que camina descalzo a uno de los pequeños islotes de marisma, conocidos como Hallig, o Halligen, para entregar el correo.

DW: ¿Cómo describiría la vida aquí en Pellworm?

Knud Knudsen: Nací y crecí aquí. No conozco otra cosa. Sé que no podría vivir en la ciudad. No creo que podría sobrevivir allí.

Knud Knudsen atraviesa a pie las marismas y canales del Mar de Frisia para entregar el correo en el islote Hallig de Süderoog.

¿Ha cambiado mucho la isla durante los últimos años?

Sí. Cuando era niño, Pellworm era muy diferente. Ha cambiado mucho desde mi infancia. Donde yo vivo, se han construido edificios por todas partes. Antes, todo era campo. La naturaleza también ha cambiado. Ahora hay muchos monocultivos y muy pocas flores. Recuerdo los tiempos en los que crecían plantas de manzanilla o margaritas en la cuneta de los caminos. Ya apenas se ven.

Usted entrega el correo en Hallig Süderoog. ¿Camina descalzo por el Mar de Frisia para llegar hasta allí?

Sí, lo hago dos veces por semana. Voy según las mareas porque tengo que caminar con la marea baja. Acostumbro a ir los fines de semana, generalmente los domingos, y una vez entre semana, después del trabajo. Si no, tengo que tomarme un día de vacaciones para ir. Camino sobre las marismas durante una hora y cuarto hasta llegar allí; me quedo una hora, más o menos, y luego regreso por el mismo camino. Camino descalzo hasta noviembre, pero después de las primeras heladas nocturnas es más difícil.

Los diques alrededor de Pellworm están construidos con materiales diseñados para proteger la isla del mar.

¿Qué le gusta del mar?

El mar es movimiento. Siempre es diferente. No puedo imaginarme una vida sin el mar. No puedo imaginarme estar aquí en Pellworm sin el agua. Es el mar lo que me hace sentir cómodo aquí. Si la marea estuviera siempre baja, o si el agua no volviera un día, sería extraño. El agua es vida. Al menos para mí.

Vivimos en tiempos de cambio climático. ¿Ha notado cambios aquí en la isla?

No puedo decir con seguridad que se deba realmente al cambio climático, pero las marejadas son mucho más intensas. Aunque, hace tiempo que no tenemos una. La última fue Xaver, en 2013.

Es preocupante pensar en lo rápido que se han derretido los glaciares en los últimos años. Pero no puedo decir con seguridad que el aumento del nivel del mar se deba al cambio climático. Lo único que puedo decir es que cuando éramos niños, las diferencias entre las estaciones eran más claras. Hoy en día se podría decir que el invierno es en realidad un verano frío y que el verano es un invierno cálido.

En algunas partes de la isla, hay unos desniveles que actúan de rompeolas para quitar presión a los diques.

¿Qué importancia tiene el dique de protección en la isla de Pellworm?

El dique es nuestra única protección contra las inundaciones. Las casas construidas sobre las colinas artificiales pueden resistir algo mejor la presión del agua. Sin el dique, las zonas más bajas -que se encuentran a un metro por debajo del nivel del mar- se inundarían con cada pleamar.

Es importante mantener en buen estado el dique. Mucha gente no lo entiende, pero si no fuera por el dique, las cosas serían muy diferentes.

Knud Knudsen no se imagina una vida sin el mar.

¿Se siente seguro en una isla que se encuentra parcialmente por debajo del nivel del mar?

Me siento seguro. El dique está en buen estado, y crecí aquí. Cuando alguien viene del continente y experimenta una marea viva, puede sentir miedo. También creo que el estado de ánimo es diferente cuando el nivel del agua cubre tres cuartas partes del dique. En ese sentido, no tengo miedo ni pánico, pero sí respeto.

Muchos conservacionistas prefieren limitar los diques y usar medidas más suaves. ¿Cómo lo ve usted?

Los conservacionistas quieren que hagamos lo menos posible para protegernos. Y me preocupa un poco que sea el enfoque equivocado. Siempre ven los extremos, pero hay matices. Creo que deberíamos reforzar nuestra protección costera. Deberíamos estar realmente decididos a hacer todo lo posible para garantizar que el dique no esté en mal estado.

Huellas de aves sobre las marismas.

Empecé a trabajar de joven en la protección costera y en el pasado se hacía mucho más. Por eso tenemos todo ese terraplén. Ese desnivel es la mejor protección para los diques. Actúa como un rompeolas, y los diques no tienen que ser tan altos.

Si no hacemos más de lo que estamos haciendo ahora, le doy a Pellworm entre 300 y 400 años antes de que se convierta en un Hallig. Pero para entonces yo ya me habré ido y no estaré sentado sobre el dique, como ahora.

La isla de Pellworm está completamente rodeada de un alto dique verde.

