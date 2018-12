El cangrejo herradura puede salvar vidas

En las aguas que bañan la costa este de los EE.UU. y varios países del este asiático, vive una especie capaz de resistir cualquier cambio, que se ha ganado el apodo de "fósil viviente”. Se trata del cangrejo herradura o cangrejo real.

"Ya se arrastraban entre las patas de los dinosaurios y estos poblaron la tierra durante 150 millones de años”, cuenta John Tanacredi, profesor del Molloy College de Nueva York y considerado un experto en cangrejos herradura, una especie asombrosa de la que probablemente mucha gente nunca haya oído hablar.

"La extinción masiva de dinosaurios, tanto terrestres como marinos, que tuvo lugar hace 65 millones de años, hace aún más interesante que este animal haya sobrevivido”.

Los humanos no son muy sensibles en cuanto al uso del cangrejo herradura. El hecho de que sobrevivan al procedimiento de sangrado o no, no parece ser relevante.