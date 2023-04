El cambio del logo de Twitter provoca un alza en el valor de la criptomoneda dogecoin

El logo de Twitter, que representaba a un pájaro azul, fue cambiado por la imagen del perro Shiba Inu de la criptomoneda dogecoin, lo que significó este martes (04.04.2023) un aumento en un 20% del valor de la divisa digital.

Tras la modificación del logo, el dogecoin pasó de cotizar menos de 0,08 dólares a más 0,10. Con una capitalización de mercado de 13.700 millones de dólares, dogecoin es ahora la séptima mayor criptomoneda, según el sitio de datos CoinMarketCap.com.

El valor de esta moneda digital, nacida inicialmente como una sátira de un frenesí de criptodivisas en 2013, rondaba los 10.000 millones de dólares antes de la noticia.

Musk, impulsor del dogecoin y las criptodivisas

El magnate Elon Musk, la segunda persona más rica del mundo según Forbes, es un firme defensor de las criptomonedas que, con sus comentarios y apariciones, ha influido mucho en los precios del bitcoin y el dogecoin.

En mayo de 2021, por ejemplo, Musk había tuiteado que su compañía Tesla podría empezar a utilizar dogecoin, lo que provocó una fiebre de compras en los mercados de criptomonedas.

Por otro lado, el multimillonario se enfrenta a una demanda por 258.000 millones de dólares, que fue presentada por un inversor que asegura que perdió una gran cantidad dinero al invertir en el dogecoin.

¿Una broma o una acción en favor de las criptodivisas?

Tras adquirir Twitter en octubre de 2022, Musk llevó a cabo una profunda reorganización de la plataforma, primero con despidos masivos, y luego con la restitución de cuentas que habían sido desactivadas por la anterior dirección, entre ellas, la de Donald Trump.

En esta oportunidad, Twitter no aclaró si este cambio de logo es temporal o permanente, pero algunos inversores esperan que este no se trate de una broma: "Twitter aún no ha anunciado ninguna iniciativa específica sobre criptomonedas", afirmó Stéphane Ouellette, director ejecutivo de la plataforma de inversión en activos digitales FRNT Financial.

"Queda por ver si la aparición del logotipo de Doge es algo más que una broma", añadió.

JU (afp, rtre)