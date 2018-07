El calvario de las víctimas de la célula neonazi NSU

"Nunca me fue fácil venir a este juicio", dijo Elif Kubasek el 21 de noviembre de 2017 en el juicio contra la "Resistencia Nacionalsocialista" (NSU) en el Tribunal Regional Superior de Múnich. Su marido, Mehmet, fue el octavo de diez víctimas del grupo terrorista de extrema derecha que asumió en un video su responsabilidad sobre una serie de asesinatos entre 2000 y 2007. Mehmet Kubasik fue asesinado a tiros en su quiosco en Dortmund el 4 de abril de 2006. Once años más tarde, su viuda comparte sus sentimientos en el tribunal.

"Tampoco es fácil para mí tener que ver a esta gente", dice la mujer curda en turco. Sus frases son traducidas al alemán. A pocos metros de ella se encuentra "esa gente": Beate Zschäpe, la principal acusada y cuatro presuntos cómplices de la NSU. "No es fácil de soportar". Lo que le parece particularmente difícil de soportar es tener que ver a Beate Zschäpe, que vivió en clandestinidad durante casi 14 años con sus amigos Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos.

Elif Kubasik frente a la piedra conmemorativa colocada en Dortmund para las víctimas del terror de la NSU.

Los hombres fueron encontrados muertos en una autocaravana incendiada el 4 de noviembre de 2011 tras el robo de un banco en la ciudad de Eisenach, en Turingia. Según los investigadores, se suicidaron para escapar del arresto. La Fiscalía está convencida de que ellos dos asesinaron a Mehmet Kubasik. Beate Zschäpe dice haberse enterado solo después del suceso, al igual que en todos los otros asesinatos.

"Fracaso total del Estado"

Las víctimas de la NSU y sus familias acusan al Estado y sus autoridades de haber fracasado completamente. Denuncian la incapacidad de los servicios de seguridad de destruir una red nazi que deambuló por el país asesinando a extranjeros durante años. Denuncian a un Estado que, según ellos, no está dispuesto a poner toda la verdad sobre la mesa en un juicio que duró más de cinco años. Así lo siente también Muhammet Ayazgun, quien sobrevivió un atentado con bombas de clavos de la NSU el 9 de junio de 2004 en la ciudad de Colonia.

El tribunal debería evaluar los asesinatos racistas como tales, exige Ayazgun. "También se debe tomar en cuenta la conducta de la policía y del servicio secreto alemán en su juicio final". Pero esto no sucederá, porque en el juicio en Múnich se trata de averiguar la culpabilidad individual de los cinco acusados. El posible fracaso o incluso la implicación de las autoridades estatales no pueden ni deben desempeñar un papel en la evaluación de las penas y en la justificación de las sentencias.

Muhammet Ayazgun ya no se hace ilusiones. "Cadena perpetua o no, ya no es decisivo en este caso", dice Ayazgun. Su conclusión sobre el juico de la NSU es devastadora: "No solo el procesamiento sino toda el esclarecimiento resulta repulsivo". Con esta evaluación probablemente expresó también los sentimientos las demás víctimas y familiares.

La lista e los acusadores privados es larga. Contiene los nombres de muchos familiares de las diez personas asesinadas. Detrás de cada nombre hay una terrible experiencia. Para todos ellos queda claro que el esclarecimiento de los hechos y la lucha contra el racismo deben continuar más allá del juicio del NSU, a pesar o debido a la gran decepción.

Autor: Marcel Fürstenau (GG)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |