El bitcóin continúa hundiéndose tras advertencia lanzada en China y toca su nivel más bajo desde enero

El bitcóin aceleró su caída este miércoles (19.05.2021) y en un momento perdió 30 %, tras una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y los comentarios negativos del magnate estadounidense Elon Musk.

Hacia las 14H15 GMT, la principal criptomoneda retrocedió cerca de 19 % a 35.123 dólares. A las 13H10 GMT, se había situado en 30.016,83 dólares, su precio más bajo desde el 28 de enero.

El bitcóin perdió cerca de un tercio de su valor respecto al principio de la semana y más de la mitad en comparación a su récord de hace sólo un mes, el 14 de abril, a 64.869,78 dólares.

"No son verdaderas divisas"

"China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y no pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales", comentó Fawad Razaqzada, analista de Thinkmarkets.

El miércoles, varias federaciones bancarias chinas de referencia consideraron que las criptomonedas "no son verdaderas divisas" y advirtieron del peligro de la "especulación", en un país que está preparando su propia moneda digital.

China fue durante un tiempo una de las plazas fuertes del boticóin, la moneda virtual más extendida.

Pekín declara ilegales los pagos con criptomoneda

Sin embargo, en 2019 Pekín dio un giro radical y declaró ilegales los pagos con criptomoneda en el país, acusándolas de servir a "actividades criminales". Al país le preocupaba el riesgo especulativo que podrían plantear las criptomonedas para su sistema financiero y su estabilidad social.

Para Javier Castro-Acuña, responsable de control de negocio de la plataforma de intercambio de criptoactivos Bitnovo, no es la primera vez que China prohíbe el uso de criptomonedas en los últimos años.

"China suele tener querencia a prohibir todo lo que representa libertad. El Gobierno chino quiere restringir el uso de criptomonedas y poner en su lugar el yuan digital (moneda digital respaldada por el banco central de China)", ha afirmado.

Montse Guardia, directora general del consorcio de "blockchain" Alastria, cree que la sociedad se encuentra en una ventana de tiempo muy interesante en la que habrá que ver cómo se posicionan las monedas digitales de los bancos centrales respecto al bitcóin y a las diferentes criptomonedas descentralizadas.

Banco Central Europeo: el bitcóin es un activo "arriesgado y especulativo"

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha señalado en su informe de estabilidad financiera de mayo que el bitcóin es un activo "arriesgado y especulativo" y que genera una "exorbitante huella de carbono" para el planeta.

En cuanto a la posición del BCE, la directiva de Alastria advierte de la necesidad de revisar, impulsar y adoptar una regulación y una respuesta inclusiva para todos y no solo para los expertos.

Según Sergio Ávila, analista de IG, la "fase correctiva" del bitcóin comenzó tras los últimos comentarios de Musk sobre el impacto ambiental del minado (creación) de esta criptodivisa.

"A eso se suma que el Banco Popular de China haya reiterado que los "tokens" digitales no se pueden utilizar como forma de pago", ha explicado Ávila.

Preocupación de Musk por el impacto ambiental del minado

El pasado 13 de mayo, el bitcóin se desplomó después de que Elon Musk anunciara en Twitter que Tesla dejará de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental.

Según Musk, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos está preocupado por el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente carbón, para generar la energía que exige el minado de bitcoines.

El fundador de Tesla reiteró que las criptomonedas son una "buena idea" y tienen un futuro prometedor, pero subrayó que su desarrollo no puede acarrear un gran coste medioambiental.

El pasado domingo, la criptodivisa más usada volvió a sufrir una fuerte corrección tras otro tuit de Musk que algunos interpretaron como un indicio de que Tesla había vendido o se disponía a vender los bitcoines que había comprado en febrero.

La criptomoneda se recuperó parcialmente el lunes después de que Musk negara, también en Twitter, que Tesla hubiera vendido sus bitcoines.

La influencia de Tesla en la cotización del bitcóin

Las declaraciones de Musk y las decisiones de Tesla han tenido una influencia notable en la cotización del bitcóin en los últimos meses. En febrero, la criptomoneda más usada se disparó tras la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares (1.227 millones de euros) en bitcoines.

Días más tarde, el bitcóin sufrió un fuerte descenso después de un tuit de Musk en el que planteaba que esa criptodivisa podría estar sobrevalorada. No obstante, el bitcóin recuperó su racha alcista y alcanzó un máximo histórico de 64.869 dólares (53.100 euros) el pasado 14 de abril.

En línea con el descenso del bitcóin, el ether, la criptomoneda de la red Ethereum (la segunda más utilizada), baja hoy un 23 % y ronda los 2.650 dólares (2.168 euros).

