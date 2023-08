El beso de Rubiales también causa polémica en Alemania

El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung apunta que las deportistas no son objetos a merced de los dirigentes poderosos y plantea: "La actitud del jefe de la Federación Española de Fútboldebe ser sancionada (…). Y este caso demuestra también algo más: los cuerpos femeninos todavía siguen siendo vistos como mercancía por algunos hombres. Quien ve las acciones de Rubiales, puede interpretarlas como si para él las jugadoras fueran un trozo de carne, del cual el presidente (de la federación) puede disponer libremente. Pero las futbolistas no son la mercancía de hombres influyentes en el deporte”.

Las declaraciones de Rummenige

La publicación Merkur alude a los comentarios del dirigente futbolístico alemán Karl-Heinz Rummenige, e indica: "Karl-Heinz Rummenige defiende ahora a Rubiales por su acción. No hay que exagerar, dijo el miembro del Consejo de Supervisión del FC Bayern (…). Cuando se gana el campeonato mundial, la gente se pone emocional. Lo que él hizo, lo siento, está absolutamente ok', agregó Rummenige, y sorprendió con una comparación irritante: ‘Puedo recordar que, cuando ganamos la última vez la Champions League, besé a hombres -no en la boca- de alegría'. Consideró que Rubiales actuó desde la emoción, y que hay que ver las cosas en su dimensión. Pero no todos ven el asunto con tanta soltura como Rummenige”.

"¿Cómo es posible?"

La Red de Redacción de Alemania, un colectivo de periodistas, asume una postura crítica: "El presidente de la Federación de Fútbol Española besa a una jugadora sin que se lo pidiera, tras la final del Mundial, y una parte el mundo masculino lo considera completamente normal. ¿Cómo es posible? Quien piense así, no tiene cabida en posiciones directivas", comentó la redactora Chantal Ranke. "Como ‘absolutamente ok' calificó Karl-Heinz Rummenige la acción del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien sujetó con ambas manos a la campeona Jennifer Hermoso en la ceremonia de premiación y la besó en la boca sin que se lo pidieran. (…) ¿En serio? Además, a Rubiales no solo se le reprocha el beso. Todo el comportamiento de este hombre de 45 años en el marco de la premiación de las españolas fue cuestionable. En un video de la jugadora Olga Carmona, Rubiales apareció por el costado y le estampó un beso en la mejilla. Luego se sumó al festejo en el camarín e invitó al equipo a Ibiza, ‘para la boda de Jenni y Luis'. A la crítica posterior, reaccionó con incomprensión y calificó a sus críticos de ‘idiotas'”.

El escándalo tras el escándalo

El matutino Frankfurter Rundschau aborda otro escándalo derivado del anterior y apunta que a todas luces la federación falsificó citas: "(tras el beso,) la jugadora declaró, al ser consultada: ‘no me gustó'. Pero, pocas horas después, apareció una declaración de la RFEF en la que Hermoso defiende al presidente de la federación y afirma textualmente: ‘el presi y yo tenemos una relación estupenda'. El medio español Relevo dice haberse enterado ahora de que Hermoso nunca dijo eso. Más bien, la federación habría puesto las palabras en su boca, para que Rubiales saliera mejor parado”.

