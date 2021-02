El Bayern, parado en Berlín, pasó la noche en el avión rumbo a Qatar

El viaje del Bayern de Múnich al Mundial de Clubes de Catar se ha convertido en una dura prueba de paciencia. Después de la victoria por 1-0 contra el Hertha BSC el viernes por la noche, los campeones del fútbol alemán desaparecieron apresuradamente del Estadio Olímpico para tomar el vuelo a Doha rumbo al Mundial de Clubes, programado a las 23:15 en el Aeropuerto de Berlín a las 11:15 p.m. en el aeropuerto Willy Brandt de Berlín-Brandeburgo (BER).

El avión debía despegar a las 23:15 pero no estuvo preparado para hacerlo hasta las 23:59. En el aeropuerto berlinés no están permitidos los despegues después de la medianoche y como el tiempo de despegue es de minuto y medio fue necesario pedir una autorización especial a las autoridades del estado federado de Brandeburgo, que no fue concedida.

El sábado (06.02.2021) por la mañana, los bávaros tuitearon: "Debido a la denegación del permiso de salida, el FC Bayern lleva ya más de siete horas de retraso en el despegue para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Doha". De Berlín no volaron a Qatar, sino de regreso a Múnich. Debido a la espera en Berlín, la tripulación del vuelo QR 7402 tuvo que ser relevada, como también anunciaron los bávaros en Twitter.

Este lunes, el Bayern, que viaja con 22 jugadores a Doha 8sin Javi Martínez ni leon Goretzka, que han dado positivo por coronavirus) se medirá al Al Ahly SC de Egipto como campeón de la Liga de Campeones de Europa en las semifinales. La final tendrá lugar el jueves de la próxima semana. "Las autoridades de Brandeburgo no saben lo que le han hecho a nuestro equipo", dijo el presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, en declaraciones al diario "Bild". (dpa/efe)