El Bayern Múnich golea pese a jugar con diez casi todo el partido y sigue liderando

Arminia Bielefeld 0 - 1 RB Leipzig

El Arminia (15°) no levanta cabeza. En el primer encuentro de la jornada 25 de la Bundesliga jugado el viernes, el RB Leipzig (2°), principal escolta del Bayern de Múnich, logró quedarse con la victoria de visita. El solitario gol del encuentro fue obra del austriaco Marcel Sabitzer (46').

En la próxima fecha, el Arminia Bielefeld enfrentará de visita al Maguncia, mientras que el RB Leipzig recibirá al Bayern de Múnich, en un duelo que podría ser clave para la definición del título.

Werder Bremen 1 - 2 Wolfsburgo

El Wolfsburgo (3°) se sigue afirmando en los primeros puestos de la tabla. Esta vez, en su visita al Werder Bremen (12), logró llevarse nuevamente la victoria. El equipo de Bremen, por su parte, acumuló dos derrotas consecutivas y se mantiene en la parte media baja de la tabla.

Todo comenzó bien para la visita, cuando el delantero estadounidense del Bremen Josh Sargent encajó un gol en contra (8'). Posteriormente, el Wolfsburgo aumentó la diferencia gracias al tanto marcado por el atacante neerlandés Wout Weghorst (42'). El Bremen descontó con el gol del alemán Kevin Möhwald (45') cuando se acababa la primera mitad.

El Werder Bremen visitará al Stuttgart en la próxima fecha, mientras que el Wolfsburgo recibirá al Colonia FC.

Colonia FC 2 - 2 Borussia Dortmund

El Colonia FC (14°) se quedó con un punto, a pesar de que podría haberse llevado la victoria, si no fuera por el delantero noruego Erling Haaland del Borussia Dortmund (5°), quien logró salvar el empate cuando el partido se estaba terminando.

Fue el mismo noruego quien abrió el marcador (3') de forma temprana. El empate fue marcado de penal por el eslovaco Ondrej Duda (35') durante la primera etapa. Ya en el segundo tiempo, el Colonia logró ponerse en ventaja (65') gracias al alemán Ismail Jakobs, pero Haaland quería su doblete, empató el encuentro (90') y rescató un punto importante como visitante.

La próxima fecha el Borussia Dortmund recibirá al Eintracht Fankfurt, mientras que el Colonia FC visitará al Wolfsburgo.

Eintracht Frankfurt 5 - 2 Unión Berlín

Una guerra de goles entre el Frankfurt (4°) y el Unión Berlín (7°). El portugés André Silva abrió el marcador tempranamente (2'), pero el Unión Berlín opuso resistencia y logró igualar el marcador con el gol de Max Kruse (7'). Posteriormente, el Frankfurt aumentó su ventaja con dos goles rápidamente: Robert Andric en contra (35') y Filip Krostic (39'). El descuento del equipo visitante, también obra de Kruse (45'+3), ocurrió cuando los equipos pensaban en el descanso de mediotiempo. Timothy Chandler selló con el quinto tanto (90'+2) para los de Frankfurt cuando el partido terminaba.

El Unión Berlín recibirá al Herta en el clásico de la capital alemana para la próxima fecha, mientras que el Eintracht Frankfurt visitará al Borussia Dortmund.

Bayern de Múnich 4 - 0 Stuttgart

El Bayern de Múnich (1°) está intratable. Aún con la expulsión temparana (12') del canadiense Alphonso Davies, los de rojo golearon al Stuttgart (8°) y siguen firmes en la cima de la tabla, apenas a ocho fechas de que termine el campeonato.

El delantero del Bayern, el polaco Robert Lewandowski, no deja de marcar goles. En este encuentro, el atacante se matriculó con tres goles (17', 23' y 39'). La otra conquista de los bávaros fue obra de Serge Gnabry (22').

En la próxima fecha, el Bayern de Múnich visitará a su escolta por el título, el RB Leipzig. En tanto, el Stuttgart, recibirá el Werder Bremen.

Schalke 0 - 3 Borussia Mönchengladbach

El Schalke (18°) se sigue hundiendo en el fondo de la tabla y ve pocas esperanzas para permanecer en la categoría. Fue una jornada negra para el equipo de Gelsenkirchen. Su rival, el Borussia Mönchengladbach (9°) lo superó claramente como visita.

Lars Stindl (15') y Stefan Lainer (63') convirtieron para el equipo de los potros. El tercer tanto (72') llegó tras el autogol de Frederik Ronnow. En la próxima fecha, el 'Gladbach recibirá al Friburgo, mientras que el casi descendido Schalke vistará al Bayer Leverkusen.

El domingo (20.03.2021) se disputarán tres duelos más que completarán la fecha 26: Hoffenheim vs Maguncia (13:30 CET), Hertha Berlín vs Bayer Leverkusen (15:30 CET) y Friburgo vs Augsburgo (18:00 CET).