"El bandoneón es música, pero no solamente la del tango"

El bandoneón es, sin duda alguna, el instrumento insigne del tango rioplatense con exponentes tan importantes como Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, además de tener una larga tradición tanguera durante el siglo XX. Aun así, su nacimiento tiene lugar lejos de Sudamérica y de la música que lo ha hecho mundialmente famoso.

Todo comenzó en la primera mitad del siglo XIX, cuando el luthier de pianos y órganos, Cyrill Demian, patentó junto a sus hijos el primer acordeón en Viena. Según los inventores, la gran ventaja de este pequeño instrumento de fuelle era que servía perfectamente para interpretar toda clase de música, desde marchas y melodías varias, hasta arias. Una revolución estaba a punto de suceder gracias a ese instrumento que facilitó la difusión de géneros como la polca, tan arraigada a la cultura alemana.

De Alemania al mundo

Durante el segundo cuarto del siglo XIX, en Alemania comenzó rápidamente la producción del acordeón, a la que luego se sumaron otros instrumentos de fuelle similares. Apenas unos cinco años más tarde, en 1834, de la patente de los Demian en Viena, el luthier alemán Carl Friedrich Uhlig, oriundo de la ciudad de Chemnitz, inventa la concertina. La diferencia más notable entre ambos fue que Uhlig quitó las teclas de piano de la mano izquierda al acordeón y partió en dos la botonera de la derecha, distribuyéndola a ambos lados.

Los bandoneones de la marca AA son famosos en todo el mundo y se usan hasta hoy en Argentina.

No pasó mucho tiempo hasta que el invento de Uhlig -el cual recibió algunas críticas por parte de los ingleses, quienes veían en la concertina una copia del instrumento creado por Wheatstone en 1829- se convirtiera en la madre de la familia de esta clase de instrumentos. Uno de sus hijos pródigos fue el que creó el joven alemán Heinrich Band en 1848, quien a los veintisiete años construyó un instrumento de fuelle de 68 tonos al que llamó bandonion.

Aparecerían luego importantes fabricantes y luthieres alemanes que exportarían sus bandoneones al resto del mundo, llegando estos a fines del siglo XIX a Latinoamérica. Entre ellos, se destacan los creados por Alfred Arnold (AA-Alfred Arnold) y Hugo Stark. Este instrumento se sigue construyendo hasta hoy en Alemania.

Concierto de la Asociación de Bandoneonistas de Carlsfeld, en el sur de Sajonia.

La “conexión Carlsfeld”

Al sur de Sajonia, muy cerca de la frontera con la República Checa, está el pequeño pueblo de Carlsfeld, orgulloso hogar del luthier e inventor Carl Friedrich Zimmermann durante casi treinta años. El pueblo le atribuye a Zimmermann la creación del primer bandoneón. En el año 1910 se estableció allí una de las fábricas más importantes de la historia, la AA-Alfred Arnold, cuyos bandoneones siguen siendo utilizados hasta hoy.

Tal es el amor por este instrumento, que en el lugar se fundó la Asociación del Bandoneón de Carlsfeld, (en alemán "Bandonionverein"), que desde el año 2004 organiza un concierto en el mes de mayo, contando con presentaciones, por ejemplo, del famoso compositor argentino, Luis Stazo, cofundador del Sexteto Mayor, ganador de un Grammy latino en el año 2003. La asociación cuenta con una orquesta propia y hasta con jóvenes bandoneonistas menores de quince años, que mantienen viva la tradición de un instrumento que sigue siendo parte de la cultura alemana.

El bandoneonista Klaus Gutjahr tocando en la muestra "¡Che Bandoneón!".

El bandoneón no es solo tango

El pasado 22 de agosto se inauguró la muestra "¡Che Bandoneón!" en el Musikinstrumenten-Museum (Museo de Instrumentos Musicales) de Berlín, en cooperación con el Instituto Iberoamericano de esa ciudad, que se puede visitar hasta el 20 de octubre de 2019. Siguiendo con las actividades culturales por el 25to aniversario de hermandad entre Buenos Aires y Berlín, la muestra ofrece a sus visitantes una buena cantidad de piezas relativas al bandoneón y material de archivo histórico, además de presentaciones de bandoneonistas reconocidos, como, por ejemplo, Omar Massa.

De la exposición participó el bandoneonista y luthier alemán Klaus Gutjahr, quien toca ese instrumento desde los ocho años, y es uno de los bandoneonistas más importantes de Alemania. Además, es uno de los productores actuales de bandoneones de este país. Gutjahr se destaca por interpretar diversas composiciones alemanas, europeas y latinoamericanas. Durante la muestra interpretó a dúo obras del barroco Alessandro Scarlatti y del francés Carlos Fauré, además de tener un lugar especial en el repertorio para el argentino Astor Piazzolla, demostrando el amplio espectro musical que puede ofrecer ese instrumento.

Bandoneones de la marca Stark.

En entrevista con DW, Klaus Gutjahr dijo que toca el bandoneón porque es un instrumento alemán, y que es una pena que en su país este no sea tan conocido como en Argentina o en Uruguay. A la pregunta de por qué lo prefiere a otros, el músico dijo que “su música tiene más vida que en la música alemana tradicional”. Y añadió que puede tocar el tango original y el de Piazzolla, como también otros estilos. Según Gutjahr, para la gente, el bandoneón no está incluido dentro de los “instrumentos normales”. Y subrayó que “la mayoría de los músicos no conoce qué posibilidades tiene este instrumento. Digamos, una flauta tiene una sola voz, pero con el bandoneón puede tocarse como un piano y como un órgano, con varias voces. El bandoneón es música, pero no solamente la del tango".

(cp)

