El Algarve: calor, olas, viento y amplitud

Azulejos: el arte tradicional de Portugal

Los azulejos son parte de la identidad cultural de Portugal. Los mosaicos son un espejo de la historia y el presente del país.







La pesca del pulpo en el Algarve

Cántaros de barro en lugar de trampas de plástico. La pesca tradicional del pulpo es más respetuosa con el medio ambiente que las artes modernas, pero da menos beneficio y la competencia es difícil de superar.





