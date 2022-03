El adolescente que rastreó el avión de Elon Musk ahora sigue los jets privados de los oligarcas rusos

El joven de Florida que cobró notoriedad por rastrear en línea los movimientos del avión privado del empresario estadounidense Elon Musk creó dos nuevos perfiles en Twitter para seguir los "jets" de la dirigencia y los multimillonarios rusos en coincidencia con la invasión de Ucrania.

Los perfiles @RUOligarchJets y @Putinjet, que maneja Jack Sweeney, de 19 años, ya suman en conjunto más de 330.000 seguidores.

Según contó a diversos medios, no solo locales, la iniciativa partió de la propia comunidad de Twitter, que le pidió que hiciera con esos millonarios y con Putin lo mismo que con Musk.

En un mensaje en @PutinJet Sweeney, estudiante de primer curso en la Universidad de la Florida Central, advierte a sus seguidores que no esperen mucha precisión pues hay "docenas" de aviones a disposición del presidente ruso, Vladímir Putin, y otros altos cargos del Gobierno y además el Sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B) no funciona bien en Rusia.

Millonarios rastreados

Entre los millonarios rastreados por Sweeney están Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea de la primera división inglesa, y Leonid Mikhelson, presidente de la productora de gas Novatek.

En una entrevista con Bloomberg, Sweeney se declaró asombrado por la cantidad y el tamaño de los aviones que tienen los "oligarcas" rusos. "Es una absoluta locura", dijo.

Los millonarios rastreados usan modelos de avión como el Airbus A319 y el Boeing 737, que en la aviación comerciar se utilizan para el transporte de pasajeros. Solo de Abramovich rastrea seis aviones privados.

La lista de "oligarcas" rastreados incluye también a Alexander Avramov, Oleg Deripaska, Mihail Fridman, Viktor Medvedchuk, Leonard Blavatnik, Dmitry Ryboloviev, Arkady Rotenberg, Eugene Schvidler, Alexey Mordashov, Vladmir Lisin, Andrey Melnichenko, Suleiman Kerimo y Oleg Tinkov.

Sweeney no acepta oferta de Elon Musk

En enero pasado, Elon Musk bloqueó en las redes sociales a Sweeney por no haber aceptado una oferta de 5.000 dólares por cerrar la cuenta @ElonJet en Twitter desde la que informa de los movimientos del avión del dueño de SpaceX y Tesla.

El joven estudiante universitario contó entonces a un canal de Miami que mantuvo contacto con el poderoso empresario desde finales de noviembre.

Musk le preguntó acerca de la tecnología "bot" que usa para rastrear su avión y le planteó que entraña un riesgo para su seguridad, por lo que le ofreció 5.000 dólares por cerrarla.

"No me gusta la idea de que me dispare un chiflado", le dijo Musk, según contó el estudiante en la entrevista.

A la oferta de 5.000 dólares Sweeney respondió pidiendo 50.000 dólares, el precio de un auto Tesla modelo 3, o que le diera la posibilidad de ser becario en una de sus empresas.

Musk lo pensó durante un mes y un día de la segunda mitad de enero el joven se encontró con que lo había bloqueado en las redes.

Sweeney también rastrea los aviones de los millonarios Bill Gates y Jeff Bezos y el del expresidente Donald Trump, según la entrevista con el canal NBC.

FEW (EFE, Der Spiegel, Bloomberg)