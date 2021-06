El 99% de las muertes actuales en EE.UU. por COVID-19 tienen común denominador

Casi todas las muertes por COVID-19 en EE. UU. se producen entre personas no vacunadas, según un análisis de Associated Press. Mientras que más de 853.000 personas fueron hospitalizadas por COVID-19 en mayo, menos de 1.200 de ellas, es decir, alrededor del 0,1 %, eran personas totalmente vacunadas, según descubrió la AP utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Además, solo unas 150 de las más de 18.000 muertes por COVID-19 en mayo fueron de personas totalmente vacunadas. Eso se traduce en un 0,8%, o cinco muertes al día de media.

Así, la tendencia general que se desprende de los datos coincide con lo que muchas autoridades sanitarias observan en todo el país y con lo que dicen los principales expertos.

A principios de este mes, Andy Slavitt, antiguo asesor de la administración Biden sobre el COVID-19, sugirió que entre el 9 8% y el 99 % de los estadounidenses que mueren por el coronavirus no están vacunados.

"Casi todas las muertes son totalmente evitables"

Y la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo el martes que la vacuna es tan eficaz que "casi todas las muertes, especialmente entre los adultos, debidas al COVID-19, son, en este momento, totalmente evitables". Calificó esas muertes de "especialmente trágicas".

Las muertes en EE.UU. han caído en picado desde un pico de más de 3.400 días de media a mediados de enero, un mes después de la campaña de vacunación.

El 53% de los estadounidenses están totalmente vacunados

Alrededor del 63 % de todos los estadounidenses aptos para la vacunación –los mayores de 12 años– han recibido al menos una dosis, y el 53% están totalmente vacunados, según los CDC. Mientras que las vacunas siguen siendo escasas en gran parte del mundo, el suministro en Estados Unidos es tan abundante y la demanda se ha reducido tanto que las vacunas no se utilizan.

The Washington Post, por su parte, informó que las tasas de vacunación han estado en declive, con menos estadounidenses que se inscriben para obtener la inyección.

La variante Delta, una preocupación creciente

Esto se produce en un momento en que los altos funcionarios de salud están instando a los estadounidenses a vacunarse, ya que la variante Delta, más transmisible y originaria de la India, se convierte en una preocupación creciente. También puede ser capaz de evadir la protección de las vacunas existentes, según Business Insider.

Los expertos predicen que las muertes evitables continuarán, ya que en otoño e invierno se producirán brotes en zonas del país que no están vacunadas. Ali Mokdad, profesor de ciencias métricas de la salud en la Universidad de Washington en Seattle, dijo que los modelos sugieren que Estados Unidos volverá a alcanzar las 1.000 muertes diarias el próximo año.

Lugares con tasa baja de vacunación, en mayor peligro

En Arkansas, que tiene una de las tasas de vacunación más bajas del país, con sólo un 33 % de la población totalmente protegida, los casos, las hospitalizaciones y las muertes están aumentando.

"Es triste ver a alguien ir al hospital o morir cuando se puede prevenir", tuiteó el gobernador Asa Hutchinson al instar a la gente a vacunarse.

En el condado King de Seattle, el departamento de salud pública solo encontró tres muertes durante un período reciente de 60 días en personas que estaban totalmente vacunadas. El resto, alrededor del 95% de las 62 muertes, no habían recibido ninguna vacuna o solo una.

"Todos ellos son padres, abuelos, hermanos y amigos de alguien", dijo el Dr. Mark Del Beccaro, que ayuda a dirigir un programa de difusión de la vacunación en el condado de King. "Siguen siendo muchas muertes, y son muertes evitables".

Deseo de proteger a sus seres queridos y tiempo remunerado

Las historias de muertes de personas no vacunadas pueden convencer a algunas personas de que deben vacunarse, pero los adultos jóvenes –el grupo con menos probabilidades de vacunarse– pueden estar motivados más por el deseo de proteger a sus seres queridos, dijo David Michaels, epidemiólogo de la escuela de salud pública de la Universidad George Washington en la capital del país.

Otros necesitan tiempo libre remunerado para recibir las vacunas y hacer frente a cualquier efecto secundario, dijo Michaels.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) comenzó este mes a exigir a los empleadores del sector sanitario, incluidos los hospitales y las residencias de ancianos, que proporcionen ese tiempo libre. Pero Michaels, que dirigió la OSHA durante la presidencia de Barack Obama, dijo que la agencia debería haber ido más allá y aplicar la norma a las plantas cárnicas y avícolas y a otras operaciones alimentarias, así como a otros lugares con trabajadores en riesgo.

Bagne, que vivía solo, dirigía un negocio que ayudaba a la gente a constituir sus empresas en Wyoming por las ventajas fiscales. Estaba cerrando el negocio, planeando jubilarse, cuando enfermó, enviando un correo electrónico a su hermana en abril sobre una enfermedad que le había dejado mareado y desorientado.

"Sea lo que sea. Ese bicho me ha quitado mucho", escribió. A medida que su salud se iba deteriorando, un vecino acabó convenciéndole para que fuera al hospital.

"¿Por qué el mensaje en su estado era tan poco claro que no entendía la importancia de la vacuna? Era un tipo muy inteligente", dijo su hermana. "Ojalá se hubiera vacunado, y me entristece que no entendiera cómo podía evitar que se contagiara de COVID".

FEW (AP, The Washington Post, Business Insider)