El 31 de mayo, la Tierra podría quedar envuelta en una densa lluvia de estrellas

Cuando del cielo llueven estrellas

¡No olvide pedir un deseo!

A muchos, observar las "lluvias de estrellas" les llama la atención por razones estrictamente científicas. Pero incluso ellos no olvidan pedir un deseo, cada vez que aparece una estrella fugaz en el firmamento. Importante es no revelar el secreto de qué deseo se pidió. En caso contrario, tal deseo no se cumplirá.

Autor: Fabian Schmidt