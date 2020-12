El 250 aniversario de Beethoven en la pandemia: un año de celebraciones y obstáculos

Orquestas, coros y solistas de todo el mundo habían preparado conciertos especiales para celebrar el gran aniversario de Beethoven en 2020. Pero, debido a la pandemia, las salas de conciertos tuvieron que cerrar, los conciertos se cancelaron, se pospusieron, o sólo se pudieron realizar en un escenario virtual. Sin embargo, frente a pequeñas audiencias o al aire libre, las actuaciones fueron todavía posibles en Alemania hasta finales del verano boreal.

Este fue también el caso de algunos conciertos de la pianista Susanne Kessel, con su proyecto internacional "250 piezas de piano para Beethoven". Kessel había pedido a compositores de varios géneros que fueron seleccionados que escribieran una felicitación musical de cumpleaños para Beethoven. Al final, se realizaron 260 piezas que ella misma tuvo que interpretar, con un selecto público. "En más de 200 conciertos, más de 150 compositores de 47 países asistieron -en persona- a esos eventos musicales", dice Kessel a DW. "Beethoven puede estar orgulloso de habernos dejado un legado que aún hoy inspira a tantos creadores".

Susanne Kessel, pianista de Bonn, la ciudad natal de Beethoven.

Salas de conciertos cerradas, giras mundiales canceladas

Con las obras para piano de Beethoven, su música de cámara o sus grandes sinfonías, muchas orquestas y solistas famosos quisieron honrar al compositor. La violinista estrella Anne-Sophie Mutter estaba haciendo una gira mundial con las sonatas para violín más famosas de Beethoven. En Japón tuvo que interumpirla: "En marzo me contagié. Me sentí cansada y tuve que entrar en cuarentena durante dos semanas", contó a DW. Todo quedó cancelado. "Apenas en septiembre he vuelto a tocar".

Tampoco el director estonio Paavo Järvi pudo interpretar su planeado ciclo sinfónico de Beethoven con la Fliarmónica de Cámara de Bremen. "Teníamos la esperanza de poder realizar las sinfonías en una fecha posterior, pero eso tampoco funcionó", dijo a DW Paavo Järvi, quien tiene la esperanza de que "tal vez también deberíamos pensar en dar más prominencia a las piezas de Beethoven que rara vez se tocan. Pero aún no tenemos ninguna idea de cómo volver a la industria musical”.

Desde hace 10 años, la orquesta venía regrabando las nueve sinfonías, una por una, para el "Proyecto Beethoven". Un proyecto que Deutsche Welle había acompañado. Para tender un puente más allá de la pandemia, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ha lanzado ahora las Nueve Sinfonías junto con las propuestas de Beethoven en un CD de aniversario.

La orquesta aún no sabe ni cómo ni cuándo se podrá recuperar el ciclo de Beethoven en 2021: "En este momento hay tal cantidad de proyectos atrasados que no pudieron llevarse a cabo, que tenemos que esperar y ver qué es lo que aún se puede realizar en cada una de las organizaciones", explicó Paavo Järvi.

Más Beethoven de lo esperado

Gracias a que en el momento había una baja tasa de contagios, se lograron realizar conciertos en Tailandia y en Ekaterimburgo, Rusia. En la ciudad alemana de Bonn, el lugar de nacimiento de Beethoven, el Festival Beethoven fue cancelado. Aún así, hubo sorpresas gratas.

La Sociedad del Jubileo de Beethoven (BHTVN) celebró el "Proyecto Pastoral" mundial en junio pasado como un gran éxito, pero sin público. Fue concebido digitalmente desde el principio y está basado en la Sexta Sinfonía de Beethoven, la Pastoral, con alabanzas a la naturaleza y al idilio rural. Se invitó a artistas e intérpretes de todo el mundo a compartir sus pensamientos sobre nuestro medio ambiente y a subir sus videos a una plataforma.

Edición conmemorativa de los 250 años del nacimiento de Beethoven

Sólo el 20 por ciento de los proyectos de la BHTVN fueron cancelados, o serán realizados más adelante. Por ejemplo, una versión de la Décima Sinfonía que fue compuesta con la ayuda de inteligencia artificial no se escuchará hasta el 2021. El Año Beethoven, bajo el patrocinio del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, se ha prorrogado en Alemania hasta septiembre de 2021.

Los Institutos Goethe en todo el mundo también conmemoran al compositor en el proyecto "El otro Beethoven".

Oda global a la alegría

El video, que presenta la "Oda global a la Alegría", interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Austríaca y cantada por 1.000 cantantes en las pantallas, también será presentado en el gran especial digital de aniversario del BTHVN, que será transmitido desde Bonn al mundo el 16 y 17 de diciembre. "En estos tiempos difíciles, cuando millones estamos aislados, todavía hay personas que hacen su trabajo y ayudan", elogia Marin Alsop, quien cree que "Beethoven estaría encantado de que su Oda a la Alegría fuera un mensaje que nos ayudara a transitar estos tiempos difíciles".

