El Gobierno estadounidense retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, confirmó el Departamento de Estado. Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en 2023, incluso en materia de lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, calificar a Cuba como 'país que no coopera' plenamente "ya no era apropiado", señala EE. UU. (15.05.2024)