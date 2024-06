El éxito del partido AfD entre los jóvenes votantes alemanes

El partido alemán Alternativa para Alemania (AfD), que es observado por la Oficina de Protección a la Constitución bajo sospecha de ser de extrema derecha, ha ganado puntos en casi todos los grupos etarios y sectores de la población alemana en las elecciones europeas del 9 de junio, pero especialmente entre los jóvenes.

El 16 por ciento de las personas entre 16 y 24 años votó al AfD, con lo que la formación se coloca casi al mismo nivel que los conservadores del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su socia bávara, la Unión Social Cristiana (CSU).

Si bien el partido AfD está lejos de ser el favorito de la mayoría de los votantes más jóvenes, el crecimiento de votos es notable. En las elecciones europeas de 2019, la Alternativa para Alemania, considerado como un partido del margen extremo de la derecha, solo llegó a un cinco por ciento del voto joven. En 2024, el porcentaje ha llegado a más del triple.

Sin embargo, en un principio, el mismo AfD era escéptico sobre la posibilidad de que se redujera la edad de derecho al voto a 16 años, ya que veía a los jóvenes electores más bien como una amenaza que como una chance para obtener un buen resultado. De hecho, en 2018 el AfD demandó al estado federado de Turingia por reducir la edad para votar a los 16 años. El partido se quejó de que la izquierda gobernante, los socialdemócratas y los verdes sólo querían asegurar su poder reduciendo la edad de 18 a 16 años, porque los jóvenes eran de izquierdas. Aquella demanda fue desestimada.

AfD, el partido en TikTok

Desde entonces, el AfD se esforzó como ningún otro partido alemán por conquistar el voto joven. Y tuvo éxito. Con campañas destinadas a ello en TikTok, Instagram y otras plataformas, el AfD ha tratado de llegar a este grupo etario. Los mensajes son emotivos, claros y directos: "Ten confianza en ti mismo", "Mira al frente", "No mires porno", "Defiende tu opinión”.

El controvertido principal candidato del AfD para las elecciones europeas, Maximilian Krah, trató de ganar votantes jóvenes en TikTok de esta manera. Krah vincula sus mensajes a posiciones políticas simplistas como: "Los hombres de verdad son de derecha”. Aunque Maximilian Krah parezca una especie de anti influencer con sus trajes sobrios y su pañuelo de bolsillo, ha tenido un enorme éxito. En sus videos combina remates claros con humor y, en última instancia, su estrategia llega a una audiencia de millones de personas.

Maximilian Krah, miembro del AfD, relativizó los crímenes de las SS nazis. Imagen: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Pero Maximilian Krah es más que solo un político influyente en TikTok: ha protagonizado escándalos de magnitud y está bajo sospecha de haber recibido dinero de canales de propaganda rusos y de haber dado empleo a un espía chino. Y, poco antes de los comicios europeos, relativizó los crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial perpetrados por las SS, una organización que, en tiempos del régimen nazi (1933-1945) fue responsable como ninguna otra instancia de los asesinatos sistemáticos contra los judíos. La indignación por la relativización que hizo Krah llegó de toda Europa, también de partidos amigos de extrema derecha.

Por eso, los dirigentes del AfD retiraron a Maximilian Krah como candidato de las elecciones europeas. Eso, probablemente, le ha costado algunos votos al partido. Pero, en vista del fuerte aumento de votos en comparación con las pasadas elecciones europeas, hace cuatro años, el incidente parecería no haber hecho mella a la formación. Esos escándalos parecen no interesarles a los más jóvenes, o tal vez no se enteran de ellos.

Demócratas sin estrategia

Los partidos democráticos de Alemania han opuesto hasta ahora muy poca resistencia al AfD y a su estrategia en las redes sociales. El canciller alemán, Olaf Scholz, trató en su recientemente inaugurado canal de TikTok de atraer a los más jóvenes con su portafolios gastado. Pero lo cierto es que el AfD llega a tantas personas jóvenes en Alemania como todos los otros partidos juntos: la CDU, la CSU, el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes, el Partido Demócrata Liberal (FDP), y La Izquierda.

Es probable que el fuerte aumento del voto joven por el partido AfD tenga también un motivo de peso: hace cinco años, la mayor preocupación de la juventud era el cambio climático causado por el ser humano y sus consecuencias. En 2024, ese tema ha pasado a un segundo plano. Según un estudio actual de la Fundación Bertelsman, la juventud en Europa está preocupada en primer lugar por la paz en el viejo continente. "Asegurar la paz”: esa es la tarea más importante para una mayoría de personas de 16 a 25 años. Precisamente, en los últimos meses el AfD ha intentado presentarse como el "partido de la paz”. Y, obviamente, ha tenido éxito entre los jóvenes.

