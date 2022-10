Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: duelo de rivales en la tabla

Ha sido una buena semana para el futbol alemán en competencias internacionales. En cuanto a la Liga de Campeones, se habla sobre todo de la arrolladora serie del Bayern Múnich contra el Barcelona, que terminó con la goleada 3-0, ominosa para los culés y para su estrella Robert Lewandowski, en el Camp Nou.

Pero los otros clubes alemanes tampoco desmerecieron. El RB Leipzig cortó en casa propia la racha invicta del Real Madrid, hecho que resonó en la globalidad futbolística. Por su parte, el Borussia Dortmund daba en la Cuenca del Ruhr una poderosa exhibición defensiva, atascando los engranes del robótico Erling Haaland y anulando cualquier posibilidad de gol en contra.

El Eintracht Frankfurt, por su parte, se impuso también en Alemania al Olympique de Marsella del ex Hertha Berlín Matteo Guendouzi. Solo el Bayer Leverkusen se despidió de la actual Liga de Campeones al empatar con el Atlético de Madrid, que también dijo adiós a la posibilidad de alzar la "Orejona”.

Dortmund renace

Y serán precisamente el Dortmund y el Frankfurt quienes se enfrentarán directamente en la jornada 12 de la Bundesliga, en un duelo que puede leerse a través de las coordenadas de los sendos partidos de Champions. Dortmund llega con un escudo defensivo evidentemente resucitado por el alza de juego tanto de Niklas Süle como de Mats Hummels. Este último se ve motivado por la posibilidad de ser convocado al que sería su último Mundial.

Mario Götze tuvo una buena actuación contra el Olympique de Marsella

Frenar al Manchester City y a Haaland ya fue de suyo una proeza. Pero el Dortmund pudo hacerla mayor, si no fuera por su carencia más evidente: la falta de precisión a la hora de definir. No es que las abejas carezcan de construcción ofensiva, sino que les falta el instinto del verduguillo para sentenciar al rival. Los jóvenes Moukoko y Adeyemi, ambos en meteórica y notable maduración, todavía no pueden cargar sobre sus hombros la responsabilidad de resolver la cuota de goles de un club tan competitivo. Contra el Manchester City, Moukoko tuvo un par de esas oportunidades que en su definición -o falta de ella- acuñan los partidos.

Frankfurt: resurgimiento defensivo

Por su parte, el triunfo del Eintracht contra el Marsella también confirmó dónde están las virtudes y los defectos del club germano. El motor ofensivo del Frankfurt está claro y descansa en el japonés Daichi Kamada junto con el francés Kolo Muani. El club alemán recibió un gol, pero luego se aplicó y ya no permitió más, lo cual habla de una sorprendente consistencia defensiva.

En Bundesliga, el Eintracht marcha en cuarto lugar de la tabla, precisamente gracias a esa explosión ofensiva. Con 24 goles a favor, es el segundo equipo con más combustible en el torneo, solo detrás de los 32 del Bayern. Los problemas del Eintracht son defensivos: ha encajado tantos goles como el RB Leipzig, que va en octavo lugar, o el Werder Bremen, que cayó al 11. Su éxito o fracaso contra Dortmund dependerá de cuán grueso sea el escudo defensivo.

Dortmund es precisamente el perseguidor del Eintracht en la tabla de Bundesliga, a solo un punto de diferencia. A las abejas no les gusta empatar, y solo lo han hecho una vez en lo que va del campeonato. Han encajado cuatro goles menos que el Frankfurt pero han anotado seis menos. En general, y pese a esporádicas actuaciones, ha quedado a deber en las dos áreas. Si falla a la defensiva, la dupla Kamada-Kolo Muani podría aumentar su cuota goleadora. Y si el Dortmund sigue sin puntería ofensiva, podría seguir bajando en una tabla que en algún momento encabezó.

Tanto Frankfurt como Dortmund tienen la oportunidad de aprovechar los serios titubeos del Unión Berlín y el Freiburg en jornadas recientes, y ascender o consolidarse en zona de Champions. El sábado se decidirá si alguno de los dos lo hace con una victoria, o si diplomáticamente deciden repartirse el botín en un empate poco menos que inútil.