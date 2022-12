EE.UU. y UE condenan nuevo veto de talibanes a mujeres

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) condenaron el sábado (24.12.2022) la decisión de los talibanes de prohibir que las mujeres trabajen en ONG, y advirtieron que se trata de otra dura restricción que afectará el suministro de ayuda humanitaria a millones de personas en Afganistán.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se dijo "profundamente preocupado de que la prohibición de los talibanes para que las mujeres entreguen ayuda humanitaria en Afganistán interrumpa la asistencia vital para millones" de personas.

"Esta decisión podría ser devastadora para el pueblo afgano", tuiteó Blinken tras conocer el anuncio de los talibanes, que se suma a una reciente prohibición del acceso de las mujeres a las universidades afganas.

Por su parte, la UE rechazó la decisión y afirmó que evalúa el impacto que tendrá en su actividad humanitaria sobre el terreno.

"La Unión Europea condena firmemente la reciente decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres trabajar en ONG nacionales e internacionales”, indicó en un mensaje a la prensa Nabila Massrali, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Massrali afirmó que la decisión de los talibanes es "otra dura restricción a la capacidad de las mujeres afganas para ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, y de una clara violación de los principios humanitarios”.

"Estamos evaluando la situación y el impacto que tendrá en nuestra ayuda sobre el terreno”, puntualizó, y agregó que "nuestra principal preocupación seguirá siendo el bienestar, los derechos y las libertades del pueblo de Afganistán."

El gobierno de los talibanes emitió este sábado una orden para prohibir a las mujeres trabajar en cualquier organización no gubernamental (ONG), que se suma al veto a la educación universitaria femenina dictaminado hace menos de una semana.

La orden, emitida por el Ministro de Economía de los talibanes, Qari Din Mohammad Hanif, solicita a todas las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional que despidan a sus empleadas por considerar que no están cumpliendo con las leyes islámicas al no usar velo.

gs (afp, efe)