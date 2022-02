EE.UU. saca de Ucrania a 160 miembros de la Guardia Nacional por precaución

El Gobierno de Estados Unidos ordenó este sábado (12.02.2022) la salida de territorio ucraniano de 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida (uno de sus cuerpos de reserva militar) como medida de extrema precaución ante la posibilidad inminente de una invasión por parte de Rusia. Varios países europeos también han recomendado a sus ciudadanos que abandonen territorio ucraniano.

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, ordenó "el reposicionamiento temporal" en otros destinos de Europa de estos 160 reservistas que están en Ucrania desde noviembre, informó en un comunicado el Departamento de Defensa. Las tropas están asignadas al Equipo de Combate de la 53 Brigada de Infantería y durante los últimos meses han estado asesorando y entrenando a las Fuerzas Armadas ucranianas.

"Este reposicionamiento no constituye un cambio en nuestra determinación de apoyar a las fuerzas ucranianas, pero brindará flexibilidad para tranquilizar a nuestros aliados y evitar cualquier agresión", aseguró el portavoz del Pentágono, John Kirby. Washington insistió esta jornada en advertir a sus ciudadanos que no podrán ser rescatados de una "zona de guerra” si no salen pronto del país en caso de que éste sea invadido por Rusia.

Más soldados al sur de Polonia

Desde 2015, los reservistas de la Guardia Nacional estadounidense se han estado rotando para entrenar al ejército ucraniano junto con soldados de otros países de la OTAN, en particular canadienses y alemanes. Poco más temprano esta misma jornada, la embajada de Estados Unidos en Kiev ordenó la salida de su personal no esencial.

En tanto, los soldados estadounidenses enviados a Polonia en el marco de la crisis ucraniana, cuya misión es ayudar a proteger las fronteras de la OTAN, serán estacionados en el sureste del país, en el límite con Ucrania. Lo mismo se aplicará a los soldados enviados por Reino Unido, dijo este mismo sábado el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak.

DZC (EFE, AFP, dpa)