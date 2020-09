EE.UU. restablece unilateralmente sanciones a Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo dijo este sábado (19.09.2020) por la noche que las sanciones de la ONU contra Irán entran "de nuevo en vigor" tras un controvertido procedimiento activado por su país, y prometió medidas estadounidenses para castigar a quienes las "violen".

Sin embargo, Washington está solo debido a que las demás grandes potencias, incluidos sus aliados europeos, insisten en que esas sanciones no vuelven a entrar en vigor y que el procedimiento estadounidense carece de efecto jurídico.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, tras conocer la declaración de Washington afirmó que el inminente restablecimiento de las sanciones de la ONU contra su país es una "declaración falsa" de de EE.UU. que sabe que no sucederá.

"Todas las sanciones de la ONU contra Irán volverán a estar en vigor este fin de semana, a las 20H00 del sábado", es decir a las 00H00 GMT del domingo, declaró el emisario estadounidense Elliott Abrams.

"Hoy, EE.UU. da la bienvenida a la vuelta de virtualmente todas las sanciones de la ONU terminadas previamente contra la República Islámica de Irán, el patrocinador líder en el mundo del terrorismo y el antisemitismo", dijo por su parte en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

Pompeo, activó el 20 de agosto un polémico procedimiento que supuestamente conduciría al cabo de un mes, o sea este fin de semana, al restablecimiento de las sanciones internacionales contra Teherán, levantadas en 2015 a cambio de que Irán se comprometiera a no dotarse de armas atómicas.

EE.UU. recurre a intimidación, según Irán

Pero casi todos los demás miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas niegan a Estados Unidos el derecho a utilizar este mecanismo llamado "snapback". Alegan que Washington se retiró en 2018 del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Mike Pompeo acusó al Reino Unido, Francia y Alemania de "apoyar a los ayatolás de Irán". "Los estadounidenses afirman que (...) dentro de unas horas se restablecerán las resoluciones (sanciones). Pero ellos mismos se dan cuenta de que es una declaración falsa", estimó Zarif en la televisión pública iraní.

"Entonces recurrieron a la intimidación y declararon que sancionarían a quienquiera que venda armas a Irán", añadió. "No hay nada llamado snapback. No hay un modo automático", recalcó. "Pompeo cree que se trata de un simple mecanismo (...) no lo es", dijo Zarif, acusándole de no haber leído las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el texto del acuerdo sobre el programa nuclear.

"Probablemente espera a que salga la película JCPOA, para que finalmente sepa qué es", dijo, refiriéndose a las siglas en inglés del acuerdo: Joint Comprehensive Plan of Action.

El ministro iraní también afirmó que la comunidad internacional es la que debe "decidir qué hacer contra la intimidación" ante las sanciones secundarias de Estados Unidos. Y aseguró que "esto también se aplicaría a ellos algún día".

mg (afp, efe)