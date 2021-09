EE.UU. no ve señales de que Irán quiera retomar el acuerdo nuclear

Estados Unidos lamentó este jueves (23.09.2021) que Irán no haya dado "ninguna indicación" en la Asamblea General anual de Naciones Unidas de la fecha en la que volverá a la mesa de negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Washington aseguró que sigue habiendo una ventana abierta para retomar el diálogo, pero advirtió que esa ventana no estará ahí por siempre.

"Por ahora, ciertamente no hay ninguna indicación, ninguna indicación positiva de que Irán esté dispuesto a volver... y a tratar de cerrar las cuestiones pendientes", dijo un alto funcionario estadounidense del Departamento de Estado, quien añadió que Irán debe aún nombrar a un negociador, poner una fecha para retomar las conversaciones o decir incluso si volverán a sentarse a negociar.

"No tenemos una interacción directa con los iraníes, así que nos resulta difícil evaluar los niveles de optimismo y pesimismo", dijo el funcionario en una sesión informativa con periodistas. Reconoció también que "no ha ocurrido nada" para que Estados Unidos sea optimista. "La ventana de oportunidad está abierta pero no permanecerá abierta eternamente", advirtió.

Plan B

Los países occidentales intentan dar un impulso al acuerdo esta semana, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo en 2018 y restableció las sanciones que Washington había levantado a Irán como parte del pacto. Su sucesor, Joe Biden, ha dicho que desea volver al acuerdo, pero en su gobierno hay voces molestas por el estancamiento de las conversaciones.

"Seguimos interesados. Queremos regresar a la mesa de negociaciones”, dijo el funcionario estadounidense, quien rehusó hablar de un presunto "Plan B” de Estados Unidos por si se diera el caso de que Teherán decida seguir adelante con su programa nuclear. "El único ‘Plan B' que nos preocupa es el que podría estar elaborando Irán si decide avanzar en su programa y no volver a negociar”, agregó.

DZC (AFP, Reuters)