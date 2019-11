EE.UU.: lobista de Trump podría ser condenado a 50 años de cárcel por mentir para favorecerlo

Esa falta a la verdad y otros cargos han provocado que Stone, de 67 años, enfrente ahora una pena máxima de 50 años tras ser declarado culpable por un tribunal federal de las siete imputaciones de las que había sido acusado, cinco delitos de testimonio falso, uno de obstrucción del procedimiento oficial y otro de manipulación de testigos.

El controvertido consultor y lobista, que durante décadas ha asesorado a candidatos republicanos a la Presidencia del país como Nixon, Ronald Reagan (1981-1989), Bob Dole o el propio Trump, ha tenido una larga trayectoria cerca del poder. De acuerdo con el diario USA Today, en la década de 1980 Stone fue socio de una consultoría política junto al exjefe de la campaña de Trump Paul Manafort, otra pieza clave en las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa y actualmente en prisión.

En los documentos judiciales de su caso se afirma que en el verano de 2016 Stone fue contactado por altos funcionarios de la campaña de Trump en relación con "futuras filtraciones" de la "Organización 1". La palabra WikiLeaks no aparece mencionada en esos documentos, pero se entiende que la referencia es a la organización liderada por el informante australiano Julian Assange.

Armas, prostitución y marihuana

Stone también ha aparecido relacionado con Kristin Davies, conocida como la "Madame de Manhattan", que comparte un dúplex con él y que fue interrogada por Mueller en agosto por sus vínculos con el exasesor. Stone y Davis han trabajado juntos desde 2010, cuando la "Madame de Manhattan" se presentó a los comicios por la gobernación de Nueva York con una polémica plataforma "contra las prohibiciones", que pedía la legalización de las armas, de la prostitución, de la marihuana y el matrimonio igualitario.

Davis fue arrestada en 2013 después de vender drogas a un individuo que cooperaba con el FBI, hecho por el que fue condenada a dos años de cárcel, siendo liberada en mayo de 2016. Se ganó el apodo de la "Madame de Manhattan" en los tabloides de Nueva York tras admitir públicamente que se había encargado de conseguir prostitutas para la elite adinerada y famosa de la ciudad.

Estos giros sorprendentes salpican la biografía de Stone, quien en 1996 fue despedido de la campaña presidencial de Dole después de la publicación de una noticia por parte del tabloide National Enquirer, que le acusaba de publicar anuncios junto a su segunda esposa, Nidya, de origen cubano, para buscar compañeros sexuales.

Aunque en un principio lo negó, en una entrevista en 2008 con la revista The New Yorker, Stone admitió que los anuncios eran suyos y que lo había rechazado anteriormente porque sus abuelos seguían vivos en 1996: "No soy culpable de hipocresía. Soy libertario y libertino", zanjó.

jov (efe, zeitonline)

