EE.UU.: filtración de documentos secretos es un "grave" riesgo para su seguridad

La aparente fuga de documentos estadounidenses altamente sensibles, muchos de ellos relacionados con la guerra en Ucrania, es un riesgo "muy grave" para la seguridad nacional de Estados Unidos, reconoció el Pentágono este lunes (10.04.2023). Asimismo, Washington ha estado en estrecho contacto con sus aliados, luego de que la filtración mostrara que estos habrían sido espiados.

El Departamento de Justicia investiga cómo fue que estos documentos, que parecen incluir evaluaciones e informes secretos de inteligencia, terminaron publicados en internet. Chris Meagher, asistente del Secretario de Defensa para asuntos públicos, dijo a la prensa que los documentos suponen "un riesgo muy grave para la seguridad nacional y tienen el potencial de difundir desinformación".

"Seguimos investigando cómo sucedió esto, así como el alcance del problema. Se han tomado medidas para observar más de cerca cómo se distribuye este tipo de información y a quién", agregó Meagher. En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos ha estado en contacto "a los más altos niveles” con sus aliados para hablar sobre estas filtraciones.

Posible "pérdida de vidas”

Kirby aseguró que el Gobierno de Joe Biden está haciendo todo lo posible para identificar la fuente de filtración, pero todavía no ha podido hacerlo. "No sabemos quién está detrás de esto, no sabemos cuál es el motivo o qué más puede haber ahí fuera", reconoció. Los documentos aparecieron en los últimos días en redes sociales como Discord y Twitter, y luego en medios como The New York Times.

Muchos documentos están relacionados con Ucrania, como uno que proporciona información sobre las defensas aéreas del país u otro sobre los esfuerzos internacionales para aumentar sus fuerzas militares. Pero otros apuntan a la vigilancia de Estados Unidos sobre sus aliados, como uno que afirma que dirigentes de la agencia de inteligencia israelí Mossad abogaron por protestas nacionales contra un controvertido plan de reforma judicial.

Meagher se negó a comentar si los documentos son auténticos y dijo que un equipo del Pentágono está trabajando para hacer esa evaluación, pero señaló que las fotos que circulan por la web parecen mostrar información confidencial, aunque algunos "parecen haber sido alterados", y advirtió que "la divulgación de material clasificado sensible puede tener implicaciones tremendas no solo para nuestra seguridad nacional, sino que podría llevar a la pérdida de vidas”.

DZC (EFE, AFP)