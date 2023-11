EE.UU. destruye dron que presume iba hacia un destructor

No estaba claro si el avión no tripulado estaba apuntando USS Thomas Hudner que se encuentra en el mar Rojo.

Estados Unidos derribó este miércoles (15.11.2023) un dron presuntamente proveniente del Yemen que se dirigía hacia uno de sus destructores en el mar Rojo. Según fuentes del Pentágono, el vehículo aéreo no tripulado se dirigía al destructor Thomas Hudner mientras navegaba por aguas internacionales en el mar Rojo.

La tripulación de la embarcación "se enfrentó y derribó el dron para garantizar la seguridad del personal estadounidense", dijo el Pentágono.

No hubo bajas estadounidenses ni daños en el barco, agregaron las fuentes del Departamento de Defensa.

No está claro si el avión no tripulado estaba apuntando específicamente al barco, y los funcionarios estadounidenses no culparon directamente a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Pero los hutíes han lanzado al menos seis con drones contra Israel desde el 7 de octubre.

Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, anunciaron el martes que planean operaciones para atacar a los buques de Israel que pasen hacia el mar Rojo a través del estrecho de Bab al Mandab.

Los hutíes han alertado en diversas ocasiones de que "no se quedarán de brazos cruzados ante la guerra genocida" en Gaza, al advertir de que "cruzar líneas rojas obliga al Yemen a cumplir con su deber religioso y de principios".

El Pentágono no detalló si el ataque del dron está relacionado con el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra de Gaza contra el grupo islamista palestino Hamás.

jc (efe, ap)