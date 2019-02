EE.UU.: descartar opción militar en Venezuela es “irresponsable”

Una alta fuente del gobierno de Estados Unidos dijo este martes (26.02.2019) desde Bogotá, donde viajó junto al vicepresidente Mike Pence para participar en la reunión del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela, que es "irresponsable” descartar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para propiciar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, a quien tildó de "dictador”.

A través de una audioconferencia y bajo condición de anonimato, el funcionario recordó que Estados Unidos no forma parte del Grupo de Lima y que, por lo tanto, las decisiones que adopte ese organismo no son vinculantes para la Casa Blanca. De este modo, la declaración donde el grupo se decanta por excluir la opción militar no condiciona las decisiones que adopte Washington al respecto.

"Respetamos obviamente la postura del Grupo de Lima y son importantes aliados nuestros, particularmente en la vía diplomática”, dijo el alto funcionario. "Pero Estados Unidos no es miembro del Grupo de Lima, somos observadores. Y en cuestiones del uso de fuerza militar eso es netamente una decisión del presidente y del gobierno de Estados Unidos. Son dos cosas separadas”, añadió.

Daño a Guaidó, serias consecuencias

"El presidente (Donald) Trump ha dejado muy claro y el vicepresidente (Mike Pence) lo mencionó en el Grupo de Lima, delante de todo el mundo, que absolutamente todas las opciones seguirán en la mesa”, recordó el funcionario, quien adelantó que habrá nuevas sanciones contra el Gobierno de Maduro, garantizó la llegada de más "ayuda humanitaria” y advirtió que "cualquier tipo de amenaza hacia Colombia es contraria” a los intereses de Estados Unidos.

"Nicolás Maduro está en un callejón sin salida, una situación insostenible, en la cual no puede financiar las redes corruptas y la represión que ha mantenido en los últimos años”, agregó el alto funcionario, en alusión al impacto de las sanciones, especialmente contra la estatal petrolera PDVSA.

El funcionario además señaló que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, ya advirtió que cualquier daño hacia el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, conllevaría "serias consecuencias de los Estados Unidos” e incluso de sus socios en la región. "Francamente creo que sería la peor decisión y a lo mejor una de las últimas decisiones que tomaría Nicolás Maduro” si se le causara daño a Guaidó, explicó.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida Preparándose para irse El 2 de noviembre de 2017, Alejandra Rodríguez empaca sus pertenencias en su casa en Caracas, Venezuela, antes de viajar en autobús a Chile. La joven de 23 años es contadora de una empresa de importación. Asegura que nunca había querido dejar Venezuela, y mucho menos en autobús hacia Chile. Dice que lo hace porque no tiene alternativa.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida Por la carretera La carretera serpentea junto al mar en Atico, Perú, el 13 de noviembre de 2017, mientras Carlos García Rawlins disfruta de la vista desde la primera fila en el piso superior del autobús. Dijo sentir a veces un sentimiento de vacío mientras el camino desaparecía detrás de una curva y la niebla descendía, cubriendo el horizonte.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida Viaje agotador Alejandra Rodríguez duerme mientras viaja en el autobús rumbo a Chile, el 14 de noviembre de 2017. Finalmente, después de siete días de viaje atravesando cinco países, ha encontrado una posición cómoda para dormir en su asiento. O quizás estaba tan cansada que ya no le importaba cómo dormía.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida Obstáculos en el viaje La primera parada después de cruzar Ecuador para llegar a Perú. Allá, se dieron cuenta de que la única manera de continuar el viaje era con soles peruanos. Así que acordaron que un grupo iría a una casa de intercambio llevando el dinero de todos, mientras otros esperaban y se ocupaban del equipaje.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida Lo logramos Adrián Naveda, Alejandra Rodríguez y su sobrino sonríen después de cruzar la frontera entre Perú y Chile en Arica, el 13 de noviembre de 2017. Llegar a Chile era la meta, pero todos estaban un poco preocupados, porque sabían que era la frontera donde las autoridades podían hacerles preguntas difíciles. Tras salir de la oficina de migración la felicidad y el buen humor regresan.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida La nueva casa: finalmente llegaron Alejandra Rodríguez y su hermana Natacha conversan con sus compañeras de piso mientras se preparan para dormir en su nueva casa en Concón, Chile. Natacha, su hijo, su hermana y Adrián llegaron al pequeño apartamento alquilado por un grupo de amigos venezolanos. Aunque éstos ya vivían en condiciones de hacinamiento, ofrecieron a los recién llegados un lugar dónde quedarse.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida El amor se quedó en Venezuela Alejandra Rodríguez usa su celular para hablar con su novio que vive en Venezuela. Caminó varias cuadras durante la noche a un centro comercial y se sentó durante horas frente a las tiendas cerradas, para usar la red gratuita de internet y charlar con sus seres queridos en Venezuela.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida ¿Lujo? Solo para los que apoyan el gobierno Productos de "lujo", como estos en Chile, son muy difíciles de conseguir en Venezuela. El gobierno venezolano distribuye alimentos básicos y subvencionados, pero para obtener uno de los paquetes con atún, aceite, harina o polvo de leche, es necesario pedir una "Carnet de la Patria" y declarar su apoyo al gobierno.

¡Adiós Bolívar! En la carretera rumbo a una nueva vida Hay trabajo, ¿hay futuro? Adrián Naveda carga un paquete de comida seca para perros en su primer día de trabajo en una tienda de mascotas en Concón. Adrián salió a buscar trabajo el día después de llegar a Chile. Empezó a distribuir su currículum y, unas horas más tarde, recibió una llamada de una tienda de mascotas en un área comercial cercana a su residencia. Comenzó a trabajar ese mismo día. Autor: Tim Schauenberg



