EE. UU. y Rusia se culpan mutuamente por la inseguridad alimentaria mundial

Estados Unidos y Rusia se culparon mutuamente este jueves (19.05.2022) en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la agravación de la inseguridad alimentaria en el mundo.

"¡Paren de bloquear los puertos del Mar Negro! Autoricen la libre circulación de los navíos, trenes y camiones que transportan alimentos fuera de Ucrania", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en una reunión convocada por Estados Unidos. "Paren de amenazar con suspender las exportaciones de alimentos y fertilizantes a países que critican su guerra de agresión", agregó. Según Blinken, "el Ejército ruso ha secuestrado literalmente el aprovisionamiento alimentario de millones de ucranianos y de millones de personas en el mundo".

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, refutó las acusaciones occidentales que consisten en "echar la culpa a Rusia de todos los problemas del mundo". La crisis alimentaria mundial existe dese hace tiempo y sus causas profundas obedecen a una "espiral inflacionista" alimentada por el aumento de los costes de los seguros, flujos logísticos difíciles y "especulaciones en los mercados occidentales", argumentó el diplomático ruso.

Los puertos ucranianos están bloqueados por Ucrania, por las minas diseminadas en el país a lo largo de la ribera del mar Negro y por la "falta de voluntad" de cooperación de Kiev con los armadores para liberar varias decenas de navíos extranjeros, añadió Nebenzia. El diplomático ruso denunció una vez más la imposición de sanciones occidentales contra su país, asegurando que sus consecuencias agravan la inseguridad alimentaria.

"Las sanciones no bloquean los puertos del mar Negro, no inmovilizan los navíos llenos de alimentos ni destruyen las carreteras y las vías ferroviarias ucranianas", reprochó previamente Blinken. "Las sanciones no impiden a Rusia exportar alimentos ni fertilizantes" ya que "excluyen deliberadamente los alimentos, los fertilizantes y las semillas procedentes de Rusia", aseguró el secretario de Estado, para quien la "decisión de convertir los alimentos en arma es de Moscú y solo de Moscú".

Anteriormente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres había instado a Rusia a que liberara las exportaciones de cereales ucranianos y a Occidente a que permitiera la entrada de fertilizantes rusos en los mercados internacionales.

ama (afp, reuters)