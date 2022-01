EE. UU. y Rusia acuerdan seguir la vía diplomática para evitar el choque

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunieron el viernes (21.1.2022) en Ginebra para abordar la crisis en Ucrania. Si bien no tenían muchas expectativas, ambos diplomáticos ansiaban limar asperezas y acordaron mantener más conversaciones sobre Ucrania: "No esperábamos que sucediera ningún avance importante hoy”, pero la situación es más clara "para entender las posturas de cada uno”, dijo el secretario Blinken a los periodistas en una conferencia de prensa después de la reunión.

Serguéi Lavrov también dijo a los periodistas que estas conversaciones sobre seguridad fueron "constructivas y útiles", y Estados Unidos acordó proporcionar respuestas por escrito a las demandas del Kremlin sobre Ucrania y la OTAN la próxima semana.

El Kremlin quiere que la OTAN y sus aliados prohíban que Ucrania y las antiguas naciones soviéticas se unan a la OTAN. Además, sus demandas de seguridad, presentadas en diciembre de 2021, exigen a la OTAN que reduzca sus actividades en Europa del este.

Si bien Lavrov insinuó que la aceptación de dichas demandas por parte de Occidente podría disipar las tensiones, también enfatizó que Rusia nunca había amenazado al pueblo de Ucrania y no tenía intención de hacerlo. Pero el secretario Blinken advirtió "que los hechos y las acciones, no las palabras, marcan la diferencia”.

Oleg Ignatov, analista senior de International Crisis Group para Rusia, cree que tales negociaciones entre Rusia y Occidente ayudan a ganar tiempo: "Las negociaciones continuarán hasta que Rusia quiera renunciar a ellas. Pero Occidente aún no está haciendo ninguna concesión fundamental a Rusia. Si Rusia solo finge, las negociaciones durarán mucho tiempo y luego, tal vez exigiendo mucho, Rusia se conformará con algunas concesiones no fundamentales. Por ejemplo, sobre Ucrania”, dice a DW.

Muchos ucranianos entrenan para defender su país en caso de que Rusia invada el país

¿Está Ucrania satisfecha?

Cuando Blinken y Lavrov se reunieron, Michal Baranowski, director de la oficina de Varsovia del German Marshall Fund (GMF), que se encuentra actualmente en Ucrania, dijo que la atmósfera en Kiev era esperanzadora y con determinación para luchar en caso de que fallase el diálogo diplomático.

"Estoy en Kiev y cuando comenzaron estas nuevas conversaciones en Ginebra, quedó muy claro de parte de todos los políticos, ciudadanos y expertos en política exterior que los ucranianos están ansiosos por encontrar una solución. Si bien nadie quiere otra guerra, los ucranianos están listos para pelear si hay una invasión rusa y muchos ciudadanos incluso se han ofrecido como voluntarios a entrenar para proteger a su país”, dice a DW.

Por otro lado, agregó que el país no ha estado muy satisfecho con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante la última semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles (19.01.2022) que "una cosa es si se trata de una incursión menor, y luego terminamos discutiendo sobre qué hacer y qué no".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no estaba muy contento con estos comentarios y tuiteó: "Queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores ni naciones pequeñas. Así como no hay bajas menores y poca pena por la pérdida de seres queridos. Digo esto como presidente de un gran país”.

Emmanuel Macron, a favor de que la UE aporte una solución diplomática para Ucrania.

La UE no "ha estado muy presente”

Emmanuel Macron dijo que "las próximas semanas deben llevarnos a concretar una propuesta europea que construya un nuevo orden de seguridad y estabilidad, debemos construirlo entre los europeos, compartirlo con nuestros aliados en la OTAN y luego someterlo a negociación con Rusia”.

Pero Baranowski, del GMF, cree que "la UE no ha sido un actor muy presente durante esta crisis. Para todos en Ucrania, la propuesta del presidente Macron es en realidad contraproducente, porque estamos en un momento en el que necesitamos la unidad occidental, y la UE no puede seguir su propio camino”, dijo. DW.

Fabrice Pothier, director de estrategia del grupo de políticas Rasmussen Global, habla además de la posibilidad de que Occidente sancione a Rusia: "Es gracioso, porque las sanciones contra Rusia, si bien podrían paralizar la economía de aquel país, no han detenido a Putin ni han cambiado su comportamiento desde 2014".

(rmr/ms)