EE. UU. señala a "corruptos y antidemocráticos" del Triángulo Norte de Centroamérica

Estados Unidos divulgó este jueves (01.07.2021) los nombres de más de 50 funcionarios, exfuncionarios, líderes políticos y empresarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes consideró "actores corruptos y antidemocráticos" y les prohibió la entrada al país.

El Gobierno de Joe Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular a la frontera sur, que en los últimos meses ha registrado números récord. "Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos", dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken. "La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor", añadió.

¿Cómo nació la Lista Engel?

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte -aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel- que le daba 180 días al Departamento de Estado para identificar a quienes en esos tres países centroamericanos estuvieran involucrados en "corrupción significativa", obstruyeran la Justicia o socavaran la democracia.

Dicha norma establece la creación de la Lista Engel de actores a quienes se les negará la entrada a EE.UU. y que no podrán obtener visados para viajar a ese país. En total, la Lista Engel incluye a 55 funcionarios acusados de corrupción: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras. Varios de los nombres difundidos este jueves por el Departamento de Estado ya habían sido incluidos en listado reducido divulgado en mayo de 2021, que fue depurado y ampliado.

Los expresidentes de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012), señalado de anomalías en un contrato del transporte público, y de Honduras, Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014), acusado de recibir sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros, están entre las figuras más prominentes de la Lista Engel. En el caso de Honduras, EE.UU. asegura que la esposa de "Pepe" Lobo también malversó fondos.

El Salvador

La Lista Engel acusa a la jefa del Gabinete del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Carolina Recinos, de haber incurrido en una "corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal" y asegura que también participó en un esquema de lavado de dinero. Además, acusa al actual asesor jurídico de Bukele, Conan Castro, porque "socavó los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general". También, señala al actual viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, de "importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos" y al actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, porque "obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos".

Junto con otros empresarios y líderes políticos, aparece el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Wellman, señalado de tabular resultados "para su beneficio personal" y "permitir la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas". Asimismo, incluye a los exfuncionarios de la Administración Bukele: Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo 2021, y Pablo Anliker Infante, el exminmistro de Agricultura.

En tanto, el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Reyes, fue señalado por EE.UU. De igual forma son mencionados José Luis Merino, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó El Salvador hasta 2019, y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Guatemala

Por otro lado, la Lista Engel menciona al congresista Boris Roberto España Cáceres y al exprimer secretario del Congreso de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, quien ya fue sancionado por EE.UU. y al que ahora se le acusa de "haber participado en actos de corrupción para enriquecerse a sí mismo". Incluye los nombres de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exjefe de gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012) y del excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, condenado por narcotráfico a 15 años de prisión en febrero de este año por una corte de Nueva York.

Sobresale Nester Vásquez, recién juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, un ente que está por encima de la Corte Suprema de Justicia y es fundamental para dirimir casos políticos y constitucionales. Igualmente, está el magistrado Manuel Duarte Barrera, integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo, fueron señalados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, una entidad que es señalada en el país de perseguir penalmente y promover una campaña de desprestigio contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. Washington acusa a Méndez Ruiz de "demorar u obstaculizar procesos penales contra exfuncionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental".

Honduras

Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros.

En el informe, no aparece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ante esto, Lobo cuestionó duramente la legitimidad del listado, apuntando contra el actual presidente hondureño, quien ha sido implicado en una corte en Nueva York de tráfico de cocaína a Estados Unidos junto a su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, condenado en marzo a cadena perpetua por la Justicia estadounidense.

"¿Qué es lo que todos sabemos? Que el mayor corrupto que hay en Honduras y que ha habido en la historia de este país se llama Juan Orlando Hernández y no está en la lista. ¿Qué legitimidad puede tener esa lista?", declaró Lobo a Radio América. "Que publiquen lo que quieran, yo sé que yo no he recibido dinero para favores (...) Es totalmente falso", aseguró.

ama (afp, efe, reuters, radio América)