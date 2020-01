EE. UU.: ¿Podrá una mujer vencer a Donald Trump en las elecciones?

Los dos candidatos del ala izquierda demócrata de EE. UU. querían mantener sus relaciones amistosas, aun cuando tuvieran que enfrentarse en la lucha por la nominación como candidatos para las elecciones presidenciales. Hasta la semana pasada, Bernie Sanders y Elizabeth Warren lo habían logrado. Pero desde este lunes (13.01.2020, parecería que la concordia llegó a su fin. Ese día, la opinión pública se enteró de una conversación entre ambos senadores en diciembre de 2018. En ese momento, Sanders le habría dicho a Warren que una mujer no iba a ser capaz de ganar los comicios de noviembre de 2020.

Mientras Warren confirmó dicha conversación, también durante el debate demócrata de este martes, Sanders niega haberlo dicho. "Me acabas de llamar mentirosa ante la televisión de todo el país”, le dijo Warren a Sanders inmediatamente después del debate. La respuesta de Sanders: "No hablemos ahora de eso. Tú fuiste la que me llamó mentiroso”. El tema sigue ocupando, días más tarde, a ambos candidatos demócratas.

Debate demócrata en Iowa: Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

Una presidenta "no está fuera de las posibilidades"

No importa quién dijo qué: la cuestión de si una mujer puede convertirse en presidente en los Estados Unidos en 2020 sigue abierta. "Las mujeres en la política aún se enfrentan a ciertos obstáculos, por ejemplo, a si son lo suficientemente simpáticas", dijo a DW Sheri Berman, politóloga del Barnard College de Nueva York. Pero ella no ve ninguna razón por la cual una mujer no debería llegar a la Casa Blanca.

"Nosotros [los estadounidenses] no somos más sexistas que otros países" en los que ya hay jefas de Estado. "Lo extraño es que estemos discutiendo si Estados Unidos está listo o no para una mujer como presidente", señaló en entrevista con DW Marisha Kirtane, del Club Nacional Demócrata de Mujeres (WNDC), una organización para mujeres que comparten las ideas políticas de los demócratas. "Hillary Clinton obtuvo tres millones más de votos que Trump en 2016, por lo cual eso no está fuera de las posibilidades.”

Y, sin embargo, una mujer como comandante en jefe sigue siendo, para algunos estadounidenses, una idea absurda. En una encuesta realizada por el periódico USA Today en septiembre de 2019, casi el 90 por ciento de los votantes demócratas encuestados dijeron que no tenían ningún problema con que una mujer fuera presidenta de EE. UU. Pero solo el 76 por ciento señaló que sus familiares también estaban abiertos a la idea. Y únicamente el 44 por ciento de ellos creía que sus vecinos no tenían problemas con una mujer a la cabeza del país.

Clinton ganó más votos que Trump en 2016, pero no pudo ganar suficientes estados en total.

Según Michael Cornfield, politólogo de la Universidad George Washington, "es una buena pregunta” si EE. UU. está listo para una mujer en el cargo máximo. "Todavía hay muchos prejuicios contra las mujeres, y no solo en la política. Basta con mirar las nominaciones a los Óscar”, añadió. "A pesar de que habría algunas candidatas destacadas, este año no fue nominada ni una sola mujer como mejor directora”.

¿Puede una mujer ganar contra Donald Trump?

Hillary Clinton perdió las últimas elecciones contra Trump, si bien en EE. UU.,el presidente no es elegido por el voto popular directo, sino que esa función recae sobre un Colegio Electoral. El Electoral College está formado por 538 electores provenientes de los 50 estados y el Distrito de Columbia (capital), que votan por el candidato que haya ganado en su estado.

¿Podría eso perjudicar a las candidatas mujeres en estas elecciones? No, dice Berman: "Los votantes que más se distanciaron de los republicanos (bajo Trump) son mujeres de formación superior”, explica la experta. "Y los demócratas las necesitan ahora. ¿Por qué la persona que salga al frente de batalla contra Donald Trump no podría ser una mujer?” Tanto Elizabeth Warren como Amy Klobuchar, la otra candidata que también tendría posibilidades de ser nominada, tienen ventajas y desventajas”, subraya Berman. Pero, según ella, su sexo no juega ningún papel.

Quién será el candidato, o la candidata, demócrata se sabrá durante las primarias, que comienzan el 3 de febrero de 2020 en Iowa, y finalizarán en junio. Y si el candidato, o la candidata, puede ganarle o no a Donald Trump, se definirá en la noche electoral del 3 de noviembre.

(cp/ers)

