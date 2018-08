EE. UU. expulsa a Alemania a exmiembro de las SS nazis

"Para mantener la promesa de libertad que se hizo a las víctimas del Holocausto y sus familias", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió en prioridad la expulsión del exguardia, que en la actualidad tiene 95 años.

Jakiw Palij, acusado por Washington de complicidad en el asesinato de 7.000 judíos, nació como polaco, en un territorio que hoy forma parte de Ucrania. Después de la II Guerra Mundial, Palij emigró a Estados Unidos. A su llegada al país en 1949, ocultó su reciente pasado e indicó como única actividad la de campesino. Obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1957.

Falso pasado

"Palij mintió acerca de haber sido un nazi y permaneció en Estados Unidos durante décadas. La deportación de Palik envía un fuerte mensaje: Estados Unidos no tolerará a aquellos que colaboraron con los crímenes nazis y otras violaciones de derechos humanos. Esas personas no encontrarán refugio seguro en suelo estadounidense", indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Un tribunal de Estados Unidos le retiró la ciudadanía a Palij en 2003 y ordenó su expulsión en 2004, pero hasta la fecha no se había cumplido la orden. Vivía de ayudas sociales en el barrio neoyorquino de Queens, pues los tribunales estadounidenses no podían juzgarlo por crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial que no hubiesen tenido lugar en su territorio.

Palij vivía de ayudas sociales en esta casa del barrio neoyorquino de Queens.

"Amplias negociaciones"

La expulsión, señaló la Casa Blanca, se hizo después de "amplias negociaciones". La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó "su profundo agradecimiento a la República Federal de Alemania por readmitir" a Palij.

Ni Polonia ni Ucrania -país al que pertenece actualmente la ciudad en la que nació Palij- querían acoger al exnazi. Y Alemania había rechazado hasta ahora hacerse cargo de Palij, pues no ha poseído nunca la ciudadanía alemana.

Además, en Alemania no hay actualmente ninguna causa abierta contra Palij, ya que a mediados de 2016 fueron archivadas, por falta de pruebas, las investigaciones que se realizaban en su contra, por complicidad en los asesinatos nazis, informó el fiscal jefe de la oficina de investigación de crímenes nazis en Ludwigsburgo, Jens Rommel. Sin embargo, si apareciesen nuevas pruebas, la causa puede ser reabierta, agregó.

El exmiembro de las temidas SS nazis ejerció como guardia "voluntario" en el campo de concentración de Trawniki, en la Polonia ocupada.

¿Vía para enjuiciarlo?

Por su parte, el director del centro Simon Wiesenthal en Jerusalén, Efraim Zuroff, saludó la expulsión de Palij: "Las autoridades estadounidenses merecen mucho reconocimiento por la perseverancia y la determinación con la que durante 14 años han perseguido expulsarle de Estados Unidos", dijo el director de esta institución, dedicada, entre otros, a perseguir nazis.

"Me gustaría que se hallara la vía para que pudiera comparecer ante la Justicia", agregó Zuroff, quien se refería a que en el pasado la Justicia alemana encausó a criminales nazis que no trabajaron en campos de exterminio.

El exmiembro de las SS, de 95 años de edad, aterrizó esta mañana en el aeropuerto alemán de Düsseldorf.

rml (dpa, efe)

