EE. UU.: Donald Trump lanza su propia plataforma digital

La plataforma "From the Desk of Donald J. Trump" recoge vídeos del expresidente republicano, sus declaraciones y otras noticias.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) lanzó este martes (04.05.2021) su propia plataforma digital con el objetivo de comunicarse con sus seguidores, más de tres meses después de haber sido vetado o suspendido de forma temporal en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, entre otras. La plataforma From the Desk of Donald J. Trump (Desde el despacho de Donad J. Trump) recoge vídeos del expresidente republicano, sus declaraciones en los comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) enviadas por correo electrónico y otras noticias. Además, permite hacer contribuciones. Como presentación de los principios que sustenta su plataforma, Trump declara que "Save America (las palabras que encabezan su sitio web) trata de construir" sobre los logros alcanzados por su Administración y "apoyar a los valientes conservadores que definirán el futuro del movimiento America First (Estados Unidos Primero)". Y añade que su objetivo es "garantizar" el "mantenimiento" de America First en la política exterior e interior del país y el orgullo de "enseñar la verdad sobre nuestra historia y celebrar la rica herencia y tradiciones nacionales". Entre los compromisos que defiende y propone su plataforma se encuentra la defensa de las "vidas inocentes y los valores judeocristianos de nuestra fundación", así como la noción recogida en la Declaración de Independencia de que Dios "nos ha hecho iguales a todos y que todos deben ser tratados por igual ante la ley". Quienes sean usuarios pueden registrarse para recibir notificaciones cuando Trump envíe un mensaje desde la nueva plataforma y, aunque no hay un mecanismo de respuesta a las publicaciones del exmandatario, sí pueden dar un "me gusta" y compartirlas a través de sus propias cuentas en las redes sociales. El sitio web indica que la plataforma está dirigida por Nucleus, una empresa digital que, según el diario digital The Hill, fue creada por Brad Parscale, exdirector de campaña de Trump. Trump, que reside en Palm Beach (Florida) desde que dejó la Casa Blanca, permanece todavía vetado en la gran mayoría de las redes sociales a raíz del asalto al Capitolio de EE. UU. del pasado 6 de enero por parte de cientos de sus simpatizantes, algunos de ellos armados, que antes habían asistido a un mitin del todavía entonces presidente. El exmandatario ha calificado de ataque a la libertad de expresión el veto en las redes sociales y, en Florida, el gobernador Ron DeSantis, seguidor de Trump, ha promovido un proyecto de ley para impedir que las plataformas puedan tomar ese tipo de medidas en este estado. ama (efe, daily mail) ¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Ronald Reagan En plena Guerra Fría, el presidente de EE.UU., Ronald Reagan, se metió en apuros al bromear con los ingenieros de sonido que lo grababan para la radio pública. "Conciudadanos, me complace informarles que he firmado una ley que prohibirá a Rusia para siempre. Comenzamos a bombardear en cinco minutos", dijo el mandatario. Los comentarios no causaron gracia alguna entre los soviéticos.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Obama y Sarkozy Un micrófono captó el momento en que el presidente francés Nicolas Sarkozy y su par estadounidense, Barack Obama, conversaban en la cumbre del G20 en 2011. Ambos hablaban sobre sus relaciones con el premier israelí Benjamin Netanyahu. Sarkozy dijo "no lo soporto más, es un mentiroso". Obama replicó que Sarkozy era afortunado: "Tú puedes estar harto, pero yo tengo que lidiar con él todos los días".

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Bush y Blair Las relaciones entre EE.UU. y Reino Unido son especiales, pero lo son mucho más desde aquel día de 2006 en que sus líderes, George W. Bush (derecha) y Tony Blair (izquierda) fueron captados en una conversación informal. Bush dijo "ey, Blair" antes de agradecer al premier por un chaleco que éste le había regalado. Bush dijo algunas palabrotas más antes de que Blair viera el micrófono y lo apagara.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Gordon Brown En 2010 los británicos fueron a las urnas por primera vez en cinco años. El momento destacado de la campaña le ocurrió al primer ministro Gordon Brown (derecha), quien olvidó apagar un micrófono y describió a una persona que acababa de conocer, Gillian Duffy (izquierda), como una "mujer intolerante". Brown se disculpó posteriormente, pero igual perdió la elección.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Angela Merkel y Mark Zuckerberg En 2015, en plena crisis de refugiados, la canciller Angela Merkel fue captada durante un almuerzo en la ONU increpando al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, por la tolerancia de esa red social con los posteos antiinmigrantes. Merkel presionó a Zuckerberg diciendo que "necesitamos hacer algo" contra los posteos incendiarios. "¿Estás haciendo algo sobre eso?", preguntó Merkel. Zuckerberg dijo "sí".

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Jacques Chirac Según el periódico francés Liberation, el presidente francés Jacques Chirac hizo chistes sobre los británicos ante líderes rusos y alemanes. Chirac supuestamente dijo sobre los británicos que "no se puede confiar en gente que cocina tan mal. Después de Finlandia, es el país con la peor comida. La única cosa que han hecho por la agricultura europea es traer la enfermedad de las vacas locas".

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Trudeau y compañía Durante una recepción en Londres a comienzos de diciembre de 2019, los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Boris Johnson, además del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otras autoridades, parecieron burlarse de las largas e inesperadas conferencias de prensa que da Donald Trump. Éste, al enterarse, suspendió una cita que tenía agendada con Trudeau.

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido Pepe Mujica Durante una actividad en el sur de Uruguay en abril de 2013, el entonces mandatario José Pepe Mujica hablaba de las relaciones de su país con Argentina y Brasil con el intendente de Florida, sin percatarse de que el diálogo era captado por los micrófonos. En referencia a la mandataria argentina Cristina Fernández, Mujica dijo "esta vieja es peor que el tuerto". El "tuerto" era Néstor Kirchner. Autor: John Silk, Diego Zúñiga



