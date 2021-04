EE. UU. busca prohibir los cigarrillos mentolados y con otros sabores

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos propuso el jueves (29.04.2021) la prohibición de los cigarrillos mentolados y con otros sabores, una victoria para los grupos antitabaco y de derechos civiles, pero una medida que podría afectar una gran parte de las ventas de los fabricantes de cigarrillos.

La FDA tenía plazo hasta hoy para responder a una petición ciudadana de 2013 que buscaba la prohibición de los cigarrillos mentolados que, según los activistas, afectan proporcionalmente más a los afroamericanos por el marketing de la industria.

Altria Group Inc y Reynolds America, una unidad de British American Tobacco Plc, dijeron que evaluarían la última propuesta, pero afirmaron que la investigación científica no respalda la regulación o prohibición de los cigarrillos mentolados. Por su parte, ITG Brands, dijo que el anuncio era decepcionante, pero no inesperado.

"Tenemos la esperanza de que la FDA se atenga a la ley y priorice a la ciencia por encima de la presión política", dijo ITG, que alberga las marcas de cigarrillos Winston y Kool.

La prohibición de los cigarrillos podría tardar

"Prohibir el mentol -el último sabor permitido- en los cigarrillos y prohibir todos los sabores en los puros contribuirá a salvar vidas, sobre todo entre los afectados de forma desproporcionada por estos productos mortales", dijo la comisionada en funciones de la FDA, Janet Woodcock.

Sin embargo, la FDA ha declarado que está trabajando en una propuesta para intentar prohibir los sabores en los cigarrillos de aquí al próximo año. Además, es probable que la prohibición tarde años en aplicarse, ya que se avecinan desafíos legales por parte de la industria tabaquera, que ha luchado repetidamente contra la FDA para intentar bloquear la normativa antitabaco.

Durante décadas, los grupos antitabaco han alertado sobre los riesgos de los cigarrillos mentolados, argumentando que contribuyen a una carga sanitaria desproporcionada entre las comunidades afroamericanas y que juegan un papel importante a la hora de atraer a los jóvenes a fumar.

Los cigarrillos mentolados, prohibidos en muchos estados de EE.UU., entre ellos California y Massachusetts, representan más de un tercio de la cuota de mercado global de la industria, a pesar de que los índices de tabaquismo han disminuido en Estados Unidos durante muchos años.

JU (cnnespanol.cnn.com, ap, rtre, fda.gov)