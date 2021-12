EE. UU.: abren misteriosa cápsula del tiempo enterrada hace 130 años en EE. UU., dejando más preguntas que respuestas

Una cápsula del tiempo enterrada hace 130 años en la base de una estatua de un general confederado fue abierta el miércoles, revelando varios libros mojados y otros elementos.

La estatua de bronce del general Robert E. Lee, quien dirigió el Ejército de Virginia del Norte durante la Guerra Civil, fue removida en septiembre en Richmond, ciudad de ese estado que fue capital del Sur durante el conflicto sangriento de 1861 a 1865.

Inaugurada en 1890, la estatua ecuestre de Lee figura entre los cientos de monumentos confederados ampliamente considerados como racistas en Estados Unidos.

Una vez que la estatua fue retirada, trabajadores comenzaron a buscar en el pedestal de granito de 12 metros una cápsula del tiempo que se cree que fue escondida en su base en 1887.

Abandonaron la búsqueda después de varios días, pero finalmente la cápsula fue hallada la semana pasada al desmantelarse el pedestal, y fue llevada al Departamento de Recursos Históricos de Richmond.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, abrió ceremoniosamente el miércoles la arqueta –del tamaño de una caja de zapatos– después de que científicos rasparan por horas el plomo y el mortero que sellaban el contenedor.

Sue Donovan, conservadora de las Colecciones Especiales de la Universidad de Virginia, trabaja en un sobre extraído de una cápsula del tiempo.

Promesa de reliquias de la Guerra Civil y una foto de Lincoln en su ataúd

Un artículo de periódico de 1887 indicó que la cápsula contenía reliquias de la Guerra Civil como botones y balas, moneda confederada, mapas, una biblia y una foto del presidente Abraham Lincoln en su ataúd, entre otros elementos.

No obstante, la caja contenía tres libros, un sobre sellado con una fotografía y una moneda de origen desconocido. Los libros, el sobre y la foto fueron afectados por el agua que se coló en el cofre.

Uno de los libros es el American Ephemeris and Nautical Almanac de 1875, una guía para astrónomos, sobrevivientes y navegadores. Otro parece ser un libro publicado en 1889, dos años después de que se anunciara el sellado de la cápsula del tiempo, lo que lleva a especular que podría haber otra cápsula del tiempo escondida en el pedestal.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, en el centro, observa cómo la conservadoras encargadas retiran el contenido de una cápsula del tiempo.

Crece el misterio sobre el paradero de la cápsula "original"

"Todavía no hemos entendido por qué se colocó este surtido en la caja", dijo Julie Langan, directora del Departamento de Recursos Históricos de Virginia, según recoge The New York Times. "Es un surtido extraño".

Así, todo parece indicar que la cápsula del tiempo no era la codiciada que se describía en las crónicas de los periódicos de 1887. Por lo que la pregunta sigue siendo: "¿qué pasó con esa?", afirmó Langan

Según informa The New York Times, quizás la cápsula del tiempo del artículo pudo haber sido retirado en algún momento sin ningún registro de ello, haber sido robada o no haberse instalado nunca. Del mismo modo, el medio, citando a Langan, contempla la teoría de que, debido a que la foto encontrada era de un cantero, algunos de los obreros se reunieron y pusieron en privado algunos de sus recuerdos en la estatua para la posteridad.

La estatua de Lee fue objeto de protestas contra el racismo el año pasado tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que asesinado por un policía blanco en Minnesota.

Durante la Guerra Civil, el Sur confederado se separó de los Estados Unidos y luchó por mantener la esclavitud, que el resto del país había abolido.

FEW (AFP, The New York Times, CNN)