Eduardo Lora: "Duque ya no tiene ningún juego político"

Deutsche Welle: ¿Por qué necesita Colombia una reforma tributaria y qué tan urgente es?

Eduardo Lora: Hay consenso entre los economistas en que es urgente porque el déficit fiscal es muy grande,el Gobierno ya está enfrentando problemas de financiamiento y, como el nivel de deuda tendería a aumentar muy rápidamente si no se hace algo, es muy factible que Colombia pierda el grado de inversión.

La reforma tributaria que ha retirado Duque ¿estaba conectada conla realidad social de los colombianos?

Sí, totalmente, lo que no estuvo fue ambientada ni social ni políticamente. Yo creo que era una reforma bastante bien estudiada y bastante progresiva en sus efectos. Es cierto que iba a recaudar más, pero había previsto unos mecanismos de transferencias a los pobres e incluso a parte de las clases medias. La reforma iba a lograr que el 50 ó 60 por ciento de la población terminara con más ingresos que sin la reforma. Además, la parte más pesada de la propuesta en términos de impuestos adicionales recaía sobre todo sobre la clase alta.

Eduardo Lora.

Eso no lo explicó de ninguna manera clara ni convincente el Gobierno de Duque, que no hizo una labor de negociación y de convencimiento con los políticos, y estos encontraron rápidamente la manera de criticar el proyecto. Criticar una reforma tributaria es una cosa muy sencilla, basta con decir a qué grupos afecta o comentar que el IVA se a va a subir a tal o cual producto. El error estuvo en la estrategia de comunicación y de venta política.

Dice usted que esa reforma está conectada con la realidad social del país, pero las calles han estallado…

Sí, pero las calles no leyeron las 140 páginas de la propuesta de reforma. La gente sabe que existe la propuesta y los políticos escogieron algunas cosas para criticarla, como que iba a subir el IVA de los servicios funerarios o que iba a tener que pagar impuestos gente que recibe pensión. A cualquier reforma se le pueden encontrar detalles explosivos y la gente considera que es una afrenta contra sus derechos.

¿Es posible abordar en Colombia una reforma tributaria sin abordar al mismo tiempo otras reformas?

Esta reforma tenía un conjunto de propuestas de ampliar, extender en el tiempo las transferencias de apoyo a los pobres, y medidas previstas para la generación de empleo, así como para la corrección del gasto público y la reorganización de la administración pública. Era una reforma ambiciosa.

Carrasquilla entendió que una reforma tributaria no podía ir sola sino acompañada de otras que la hicieran atractiva, pero eso no se lo contó a la gente. Pero un paquete completo de la reforma tendría que haber incluído una propuesta laboral más ambiciosa y una reforma pensional, porque las pensiones son parte del problema fiscal que tiene Colombia y de la tremenda inequidad económica del país.

¿Qué aspectos debe abordar Restrepo, el nuevo ministro de Hacienda de Duque, a la hora de elaborar una nueva propuesta de reforma tributaria?

El proyecto de Duque ya no tiene viabilidad política y va a tener que hacer una propuesta minimalista para tratar de salvar la estabilidad fiscal. Van a hacer cosas que no afecten directamente el bolsillo de la gente, como impuestos a las empresas e impuestos a los dividendos. Y quizá busquen ventas de activos públicos. Por supuesto, contendrán el gasto público. Ya se habló de algo que fue un error estratégico impresionante, que era la tramitación de compra de unos aviones de guerra que costaban una suma escandalosa. Pero no van a hacer nada por el lado de los impuestos directos a las personas y del IVA, que son dos potenciales grandes fuentes de ingresos.

A 12 meses de las elecciones, seguramente poco más pueda hacer Duque…

Sí. Como dijo ayer el Financial Times, Duque ya es un lame duck, ya no tiene ningún juego político.