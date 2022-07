DW verifica: Por qué el cambio climático es real

Grave sequía en Monterrey, México. Muertes tras una fractura del glaciar de la Marmolada en Italia. Otra ola de calor sobre Europa. Una breve lista de los cada vez más numerosos fenómenos naturales que estudiosos consideran pruebas evidentes del cambio climático.

Aun así, hay gente que todavía niega el cambio climático. Según un estudio de YouGov de 2022, de 2.059 alemanes, el 5% no cree en el calentamiento global. En 2022, en Estados Unidos, según YouGov, de 1.487 encuestados, el 9% no cree en el cambio climático y el 23% no está seguro de que exista. Y el número de escépticos ha aumentado.

Klaus Oberauer, psicólogo cognitivo de la Universidad de Zúrich, dijo a DW que no depende del nivel de educación el que alguien crea o no en el cambio climático. Califica el negacionismo del cambio climático de "sofisticada estrategia política". Se convierte una cuestión científica en una cuestión de visión del mundo, para identificarse con una determinada orientación política.

Sin embargo, la cuestión de si el cambio climático existe no es una cuestión de sentimientos o de una determinada visión del mundo, sino una cuestión de hechos.

Aseveración: "No hay calentamiento global", escribió un usuario de Twitter y publicó una entrevista de CNN con el meteorólogo John Coleman, quien niega el calentamiento global.

DW verifica: Falso

El video se emitió en televisión en 2014 y muestra una conversación con John Coleman. The Weather Channel se desmarcó claramente de sus declaraciones. Según medios de comunicación, el meteorólogo murió en 2018 - sin embargo, los negacionistas siguen refiriéndose al cofundador del Canal del Tiempo. La afirmación del tuit no está probada y contradice los hallazgos científicos.

¿Está probado científicamente el cambio climático?

Sí, el calentamiento global y el cambio climático están científicamente probados. El cambio climático comenzó hace más de 180 años, al inicio de la Revolución Industrial. En el Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), científicos de 195 países registran que cada vez hay más pruebas de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales. Además, encuentran pruebas de la influencia humana en el calentamiento global.

Para sus informes sobre el clima mundial, los expertos analizan decenas de miles de estudios. El panel ya declaró en 1995: "El balance de las pruebas sugiere una influencia humana discernible en el clima global".

El Consorcio Alemán del Clima (DKK) afirma que todas las partes del sistema climático, como los océanos, el hielo, la tierra, la atmósfera y la biosfera, se han calentado considerablemente en las últimas décadas, y que el aire de la superficie de la Tierra es ya, de media mundial, más de un grado centígrado más cálido que en el periodo preindustrial.

Según expertos, la meta debe ser mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celcius hasta el 2100. "Eso significa 1,5 grados de calentamiento en una media global, porque tiende a haber más calentamiento sobre los continentes que sobre el océano, que tiene un cierto efecto de enfriamiento debido a la evaporación", dijo a DW Claas Teichmann, científico del Centro de Servicios Climáticos de Alemania. Es decir, que no habrá 1,5 grados más de calor, sino que en muchas regiones el aumeto de temperatura será mayor.

¿Es el cambio climático provocado por el hombre?

Cuando se queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, se produce el gas de efecto invernadero dióxido de carbono. Junto con otros gases de efecto invernadero, bloquea la radiación térmica, lo que provoca el calentamiento de la Tierra. "En 2020, las concentraciones medias anuales de CO2 eran casi un 50% más altas que antes del inicio de la industrialización", afirma la página web del Consorcio Alemán del Clima (DKK).

¿Qué desastres naturales recientes pueden atribuirse al cambio climático?

"Por razones estadísticas, no se puede concluir a partir de un evento individual que haya un cambio global o a largo plazo en el clima", dice a DW Andreas Becker, Jefe del Departamento de Vigilancia Climática del Servicio Meteorológico Alemán. "Pero podemos calcular probabilidades", explica.

"Del estudio también se desprende que la intensidad de estos fenómenos de lluvia extrema ha aumentado entre un 3% y un 19% debido al calentamiento global inducido por el hombre en la región", dice un comunicado sobre el estudio.

Conclusión

Existe un consenso científico de casi el 100% en que el clima está cambiando y el ser humano es responsable de ello. Esto está asociado a un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos que ponen en peligro la vida de los seres humanos y de todo el planeta.

