DW verifica: la propaganda sobre supuestos nazis ucranianos

Al menos desde el comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, se ha extendido la narrativa de que muchos ucranianos se inclinan por el nacionalsocialismo. En conocidos canales de propaganda, como el grupo de Telegram "Noticias de Rusia", dirigido por la periodista supuestamente independiente Alina Lipp, se pueden encontrar acusaciones sobre nazis ucranianos en masa. Estas publicaciones son influyentes: solo el canal de Lipp tiene ya más de 183.000 suscriptores (hasta el 25 de noviembre de 2022).

Pero, ¿en qué consiste la narrativa sobre el nazismo ucraniano? ¿Y qué hay de las supuestas pruebas que las cuentas prorrusas están difundiendo en las redes sociales? Nuestro servicio DW verifica comprobó material disponible en la red.

Las historias sobre el nazismo ucraniano en redes sociales

Afirmación: un video difundido en un tuit, supuestamente del canal de noticias árabe Al Jazeera, cuenta la historia de tres ucranianos borrachos que difunden símbolos nazis en el Mundial de fútbol de Qatar 2022.

DW verifica: Falso

El propagandista y periodista ruso Vladimir Solovyov también distribuye el video en su canal de Telegram, donde se ha visto casi 400.000 veces (hasta el 25 de noviembre de 2022). Al estilo de Al Jazeera, el video informa de que tres ucranianos pintaron un bigote de Hitler sobre un grafiti de la mascota de la Copa Mundial de la FIFA y escribieron un saludo hitleriano al lado. Además, los tres ucranianos habrían destrozado diez carteles en los alrededores del estadio de fútbol Al Bayt, según el video. A continuación, habrían sido detenidos sin oponer resistencia.

El video es falso, como demuestra nuestra investigación y como también Al Jazeera explica en su propia comprobación de hechos.

El clip presenta el logotipo de Al Jazeera y tipografías muy similares a las utilizadas en los videos originales del medio. En el propio video, no aparecen los tres supuestos hinchas ucranianos, sino sólo imágenes de muestra de hinchas ucranianos. Esto es a veces común en el periodismo, pero es interesante que no se den más detalles sobre estos hombres, lo que refuerza la duda porque, desde la movilización general, los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania en absoluto. Además, la selección ucraniana no se clasificó para el Mundial.

Supuestamente, unos ucranianos en Qatar pintaron el saludo hitleriano junto a la mascota del mundial.

Afirmación: "Algunos combatientes ucranianos llevan el lema 'A cada uno lo suyo' en sus cascos, como muestra de su compromiso con el neonazismo", escribe la mencionada Alina Lipp en su canal de Telegram, publicando una foto que le serviría de prueba.

DW verifica: Falso

La foto está claramente manipulada, como demuestra nuestra investigación. El lema "A cada uno lo suyo" —traducción al alémán de la frase latina "Suum cuique"— aparecía en la puerta principal del campo de concentración de Buchenwald. Y, desde entonces, tiene una carga nacionalsocialista. Indica la visión de extrema derecha de que cada uno recibe supuestamente lo que se merece.

El texto se colocó en el casco del soldado mediante un programa de edición de imágenes, como muestra una búsqueda inversa de imágenes. Además, la foto original aparece invertida.

Como si fuera poco, los hombres de la foto no son desconocidos: se trata de la banda ucraniana Antytila. La banda se dio a conocer internacionalmente al grabar un remix de la canción "2 Step" junto con el músico Ed Sheeran durante la guerra. Medios de comunicación internacionales como el Washington Post utilizaron la foto como portada, mostrando a los miembros de la banda en uniformes de soldados.

En la foto original, no se ve nada escrito en el casco del soldado.

Afirmación: En un centro comercial ucraniano hay una escalera con una gran esvástica, según se desprende de un video difundido por usuarios de Twitter.

DW verifica: Engañoso

De hecho, el video es auténtico, pero engañoso. Según un comunicado del centro comercial publicado en Facebook tres días después, el incidente se produjo el 16 de febrero de 2019, en torno a las 13.30 horas. Se dice que hackers fueron los responsables de la esvástica. Al parecer, un guardia de seguridad avisó directamente a los altos cargos tras observar el símbolo nazi en la escalera de luces. El centro comercial apagó inmediatamente el sistema. En Ucrania, la difusión pública de símbolos nazis está prohibida.

Putin también difunde la narrativa de los nazis ucranianos

Es un hecho que muchas de las afirmaciones sobre supuestos nazis ucranianos son inventadas o engañosas. Sin embargo, la narrativa persiste porque Vladimir Putin y los propagandistas rusos siguen difundiendo información errónea al respecto.

"Esta manera de hablar del nazismo en Ucrania está completamente fuera de lugar", dijo Andreas Umland, analista del Centro de Estudios de Europa del Este de Estocolmo (SCEEUS), en una entrevista con DW en febrero. "El presidente de Ucrania es un judío de habla rusa que ganó las últimas elecciones presidenciales por un enorme margen frente a un candidato ucraniano no judío".

Aunque también hay grupos de extrema derecha en Ucrania, son relativamente débiles en comparación con muchos países europeos: "Hubo un frente unido de todos los partidos de derecha radical en las últimas elecciones parlamentarias de 2019 y este frente unido obtuvo el 2,15 por ciento de los votos.

¿Y el Batallón Azov?

En el pasado, también se ha criticado a las unidades de combate ucranianas de derecha que luchan contra los separatistas en el este de Ucrania, sobre todo al Batallón Azov.

Esta unidad fue fundada por un grupo de extrema derecha, pero en otoño de 2014 se integró en las tropas del ministerio del Interior, la Guardia Nacional, explica Andreas Umland. Después, el movimiento y el batallón se separaron.

La unidad militar sigue utilizando los símbolos correspondientes, pero ya no está clasificado como de extrema derecha. Durante los cursos de formación para el personal militar, se advirtió de vez en cuando la existencia de soldados de extrema derecha, dice Umland, pero: "Esto se destapó y fue objeto de escándalo", asegura.

(gg/rml)