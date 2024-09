DW verifica: ¿impide Zelenski negociar la paz con Rusia?

Tras más de dos años de guerra a gran escala en Ucrania, aún no se vislumbra un final para el conflicto. Mucha gente se pregunta por qué todavía no se ha llegado a un acuerdo para negociaciones de paz, y ambas partes se culpan mutuamente por esta falta de avances. ¿Por qué han fracasado las conversaciones? DW verifica diversas informaciones sobre este tema.

Una inexistente "prohibición de negociar”

Afirmación: "El presidente de Ucrania legisló para prohibir las negociaciones con Rusia. Firmó un decreto que prohíbe a todos negociar con Rusia”, dijo Vladimir Putin el 6 de febrero de 2024 en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, a quien se acusa de divulgar teorías de conspiración y propaganda rusa. Esta afirmación también la realizan otros políticos rusos, como el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, y usuarios de redes sociales la repiten.

DW verifica: Falso.

No existe ninguna ley en Ucrania que prohíba llevar a cabo negociaciones de paz con Rusia.

Al hacer esa afirmación, Putin aparentemente se refiere al Decreto Nr. 679/2022 del 30 de septiembre de 2022, que da por válida una decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de ese mismo día. Este documento contiene la siguiente frase: "El Consejo ha decidido declarar la imposibilidad de llevar a cabo negociaciones con el presidente de la Federación Rusa”. Se trata simplemente de una declaración sobre la situación en ese momento y en modo alguno constituye una prohibición para negociar con Rusia.

De hecho, en una reciente entrevista con la BBC, Volodimir Zelenski dijo que todo el mundo debería presionar a Rusia para que se siente en la mesa de negociaciones. Después de la Cumbre por la Paz celebrada en junio en Suiza, el mandatario ucraniano dijo que representantes rusos deberían estar presentes en la segunda cumbre de noviembre.

¿Occidente no quiere la paz?

Afirmación: "Occidente no tiene ningún interés en que se inicien conversaciones de paz (...) Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen el más mínimo interés en una regulación justa del actual conflicto ucraniano”, dijo el ministro ruso de Exteriores.

DW verifica: Falso.

Occidente desempeña varios papeles en el conflicto, dice a DW Jonas Driedger, del Instituto Leibniz para la Investigación de la Paz y los Conflictos. Por un lado, apoya a Ucrania y sanciona a Rusia, pero, por otro, también media y puede ser un potencial garante de seguridad.

Tucker Carlson y Vladimir Putin, Imagen: Tucker Carlson Network/Zuma Press Wire/dpa/picture alliance

"El hecho de que la mayor parte de la ayuda que recibe Ucrania sea de Occidente es visto desde la perspectiva rusa así: si esto no hubiera pasado, entonces ya habríamos conquistado Ucrania o podríamos dictar las disposiciones de un acuerdo. O los líderes ucranianos estarían tan presionados que tendrían que decir que sí a todas las exigencias”, dice el experto. "Pero presentar la actitud occidental como una contradicción ante cualquier acuerdo de paz es analítica y políticamente incorrecto”, sostiene.

Es inevitable que Occidente participe en futuras negociaciones de paz como posible garante de la seguridad de Ucrania. "No puedes confiar en que alguien que acaba de librar una guerra de agresión contra ti no volverá a hacerlo. Eso significa que necesitas otro actor capaz de ayudarte militarmente”. Dependiendo del alcance de esas garantías, Occidente corre el peligro de verse arrastrado a hostilidades directas si el conflicto vuelve a estallar. Por lo tanto, a Occidente le interesaría lograr una paz entre Rusia y Ucrania que impida una mayor escalada y extensión del conflicto.

¿Oportunidad para la paz desperdiciada en Estambul?

Afirmación: "Nuland confirma: Occidente dijo a Zelenski que rechazara el tratado de paz”. Así tituló el medio ruso RT -sancionado por la UE- un artículo donde informa sobre una entrevista con la exportavoz del Departamento de Estado estadounidense. En él se sugiere que Victoria Nuland admite que los británicos y los estadounidenses impidieron a último momento que Ucrania firmara la paz con Rusia en abril de 2022 en Estambul. También en las redes sociales se ha divulgado esto en inglés, alemán, francés, italiano y español, entre otros idiomas.

DW verifica: Falso.

La narrativa sobre las negociaciones de Estambul, supuestamente torpedeadas por británicos y estadounidenses, no es nueva y ha sido divulgada de manera activa por Rusia, especialmente luego de las negociaciones de paz reales que tuvieron lugar en marzo y abril de 2022. Putin vinculó la visita del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, a Kiev en abril de 2022 con el supuesto intento de los países occidentales de detener las negociaciones para lograr, en cambio, una victoria militar sobre Rusia. El propio Johnson ha negado tales acusaciones.

En una entrevista con el periodista ruso Mijail Sygar, que vive exiliado en Berlín, Nuland comentó estas acusaciones. Allí declaró que los estadounidenses no estuvieron presentes en las negociaciones y que no conocían detalle alguno del acuerdo discutido. Los ucranianos solo pidieron consejo hacia el final de las conversaciones. "Nos quedó claro que la condición principal de Putin estaba ‘oculta' en el apéndice del documento en el que estaban trabajando. Allí había restricciones sobre los sistemas de armas que Ucrania podría tener después de firmar el acuerdo”, dice Nuland. Ese tipo de restricciones no aplicaban para Rusia. Tampoco se ordenaba la salida de las tropas rusas o la creación de una zona de amortiguación, dice la diplomática. "Es por eso que los miembros de la delegación ucraniana comenzaron a cuestionar qué tan bueno era el acuerdo, y fue entonces cuando se desmoronó”.

Driedger confirma que en Estambul no se perdió ninguna oportunidad. "Ahora tenemos suficientes documentos sobre estas negociaciones para saber que aún no había nada listo para ser firmado. Cuestiones esenciales no se habían abordado en absoluto, como por ejemplo el problema territorial”, dice el experto. Así que todo estaba lejos de concretarse y hubo muchas razones por las que finalmente no hubo acuerdo, sostiene.

(dzc/ers)